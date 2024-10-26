https://ria.ru/20241026/zaklyuchennye-1980234939.html

Сбежавшие под Липецком заключенные оказались выходцами из Средней Азии

Сбежавшие под Липецком заключенные оказались выходцами из Средней Азии - РИА Новости, 26.10.2024

Сбежавшие под Липецком заключенные оказались выходцами из Средней Азии

Все шестеро сбежавших из липецкой колонии заключенных являются выходцами из Средней Азии, сообщает региональное управление ФСИН. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T11:13

2024-10-26T11:13

2024-10-26T11:31

происшествия

средняя азия

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Все шестеро сбежавших из липецкой колонии заключенных являются выходцами из Средней Азии, сообщает региональное управление ФСИН. "Все они выходцы из Средней Азии", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что 26 октября в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка. ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Также был создан штаб по розыску и задержанию беглецов.

https://ria.ru/20241026/pobeg-1980232455.html

https://ria.ru/20240924/dopros-1974500520.html

средняя азия

россия

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Варвара Скокшина

происшествия, средняя азия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)