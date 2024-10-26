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Сбежавшие под Липецком заключенные оказались выходцами из Средней Азии
Сбежавшие под Липецком заключенные оказались выходцами из Средней Азии - РИА Новости, 26.10.2024
Сбежавшие под Липецком заключенные оказались выходцами из Средней Азии
Все шестеро сбежавших из липецкой колонии заключенных являются выходцами из Средней Азии, сообщает региональное управление ФСИН. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T11:13
2024-10-26T11:13
2024-10-26T11:31
происшествия
средняя азия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Все шестеро сбежавших из липецкой колонии заключенных являются выходцами из Средней Азии, сообщает региональное управление ФСИН. "Все они выходцы из Средней Азии", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что 26 октября в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка. ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Также был создан штаб по розыску и задержанию беглецов.
https://ria.ru/20241026/pobeg-1980232455.html
https://ria.ru/20240924/dopros-1974500520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, средняя азия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Средняя Азия, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Сбежавшие под Липецком заключенные оказались выходцами из Средней Азии
Сбежавшие из липецкой ИК-2 заключенные являются выходцами из Средней Азии