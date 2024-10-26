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Сбежавшие под Липецком заключенные оказались выходцами из Средней Азии - РИА Новости, 26.10.2024
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11:13 26.10.2024 (обновлено: 11:31 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/zaklyuchennye-1980234939.html
Сбежавшие под Липецком заключенные оказались выходцами из Средней Азии
Сбежавшие под Липецком заключенные оказались выходцами из Средней Азии - РИА Новости, 26.10.2024
Сбежавшие под Липецком заключенные оказались выходцами из Средней Азии
Все шестеро сбежавших из липецкой колонии заключенных являются выходцами из Средней Азии, сообщает региональное управление ФСИН. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T11:13
2024-10-26T11:31
происшествия
средняя азия
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Все шестеро сбежавших из липецкой колонии заключенных являются выходцами из Средней Азии, сообщает региональное управление ФСИН. "Все они выходцы из Средней Азии", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что 26 октября в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка. ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Также был создан штаб по розыску и задержанию беглецов.
https://ria.ru/20241026/pobeg-1980232455.html
https://ria.ru/20240924/dopros-1974500520.html
средняя азия
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происшествия, средняя азия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Средняя Азия, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Сбежавшие под Липецком заключенные оказались выходцами из Средней Азии

Сбежавшие из липецкой ИК-2 заключенные являются выходцами из Средней Азии

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Все шестеро сбежавших из липецкой колонии заключенных являются выходцами из Средней Азии, сообщает региональное управление ФСИН.
"Все они выходцы из Средней Азии", - говорится в сообщении.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
УФСИН рассказало подробности побега заключенных из липецкой колонии
Вчера, 10:28
Ранее сообщалось, что 26 октября в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка.
ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Также был создан штаб по розыску и задержанию беглецов.
Допрос одного из заключенных, готовивших побег из нижегородской колонии - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
СК показал допрос осужденного, готовившего побег из нижегородской колонии
24 сентября, 20:38
 
ПроисшествияСредняя АзияРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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