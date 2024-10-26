https://ria.ru/20241026/zaklyuchennye-1980231629.html
В Липецкой области шесть заключенных сбежали из колонии
В Липецкой области шесть заключенных сбежали из колонии - РИА Новости, 26.10.2024
В Липецкой области шесть заключенных сбежали из колонии
Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:14
2024-10-26T10:14
2024-10-26T12:18
происшествия
липецкая область
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Все оперативные службы сосредоточены на их поиске, работает межведомственная группа. Управлением ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ организованы необходимые мероприятия по розыску и задержанию преступников", — написал он.По данным регионального управления ФСИН, все сбежавшие — выходцы из Средней Азии. О ЧП стало известно после того, как сотрудники колонии во время обхода нашли подкоп. Они пересчитали заключенных и установили, что шестеро пропали. По тревоге подняли личный состав, выставили посты и разослали ориентировки. По горячим следам направлены группы преследования.В СУ СК по Липецкой области РИА Новости рассказали, что завели уголовное дело о халатности. Сейчас следствие устанавливает конкретных сотрудников колонии, допустивших побег.В пресс-бюро ФСИН сообщили, что в Липецкую область выехала группа сотрудников центрального аппарата. Для розыска и задержания осужденных работает оперативный штаб.
https://ria.ru/20240919/ik-19-1973549608.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецкая область
Происшествия, Липецкая область
В Липецкой области шесть заключенных сбежали из колонии
Силовики ищут шестерых заключенных, сбежавших из колонии в Липецкой области
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале
.
"Все оперативные службы сосредоточены на их поиске, работает межведомственная группа. Управлением ФСИН
по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией
и ФСБ
организованы необходимые мероприятия по розыску и задержанию преступников", — написал он.
По данным регионального управления ФСИН, все сбежавшие — выходцы из Средней Азии. О ЧП стало известно после того, как сотрудники колонии во время обхода нашли подкоп. Они пересчитали заключенных и установили, что шестеро пропали. По тревоге подняли личный состав, выставили посты и разослали ориентировки. По горячим следам направлены группы преследования.
В СУ СК по Липецкой области РИА Новости рассказали, что завели уголовное дело о халатности. Сейчас следствие устанавливает конкретных сотрудников колонии, допустивших побег.
В пресс-бюро ФСИН сообщили, что в Липецкую область выехала группа сотрудников центрального аппарата. Для розыска и задержания осужденных работает оперативный штаб.