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Двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК, доставили в отделение полиции - РИА Новости, 26.10.2024
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13:08 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/zakljuchennye-1980244933.html
Двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК, доставили в отделение полиции
Двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК, доставили в отделение полиции - РИА Новости, 26.10.2024
Двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК, доставили в отделение полиции
Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных доставлены в тамбовское отделение полиции, решается вопрос об их передаче инициатору розыска, сообщила официальный... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T13:08
2024-10-26T13:08
происшествия
россия
тамбовская область
липецкая область
ирина волк
игорь артамонов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных доставлены в тамбовское отделение полиции, решается вопрос об их передаче инициатору розыска, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Ранее глава региона Игорь Артамонов сообщил, что двое сбежавших из липецкой колонии заключенных были задержаны в Тамбовской области. "Сегодня в селе Петровка Тамбовской области сотрудники местного отдела полиции выявили двух мужчин, не имевших документов, удостоверяющих их личности. Они были доставлены в территориальное отделение полиции. Выяснилось, что это осужденные, ранее сбежавшие из исправительной колонии в Липецкой области. В настоящее время решается вопрос об их передаче инициатору розыска", - написала она. В субботу в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка. ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Также был создан штаб по розыску и задержанию беглецов. Позднее вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег (статья 293 УК РФ).
https://ria.ru/20241026/zaklyuchennye-1980231629.html
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россия
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происшествия, россия, тамбовская область, липецкая область, ирина волк, игорь артамонов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Тамбовская область, Липецкая область, Ирина Волк, Игорь Артамонов, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК, доставили в отделение полиции

Двух беглых заключенных из липецкой ИК доставили в тамбовское отделение полиции

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница полиции
Сотрудница полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных доставлены в тамбовское отделение полиции, решается вопрос об их передаче инициатору розыска, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
Ранее глава региона Игорь Артамонов сообщил, что двое сбежавших из липецкой колонии заключенных были задержаны в Тамбовской области.
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
В Липецкой области шесть заключенных сбежали из колонии
Вчера, 10:14
"Сегодня в селе Петровка Тамбовской области сотрудники местного отдела полиции выявили двух мужчин, не имевших документов, удостоверяющих их личности. Они были доставлены в территориальное отделение полиции. Выяснилось, что это осужденные, ранее сбежавшие из исправительной колонии в Липецкой области. В настоящее время решается вопрос об их передаче инициатору розыска", - написала она.
В субботу в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка.
ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Также был создан штаб по розыску и задержанию беглецов.
Позднее вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег (статья 293 УК РФ).
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
УФСИН рассказало подробности побега заключенных из липецкой колонии
Вчера, 10:28
 
ПроисшествияРоссияТамбовская областьЛипецкая областьИрина ВолкИгорь АртамоновФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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