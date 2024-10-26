https://ria.ru/20241026/zakljuchennye-1980244933.html

Двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК, доставили в отделение полиции

Двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК, доставили в отделение полиции - РИА Новости, 26.10.2024

Двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК, доставили в отделение полиции

Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных доставлены в тамбовское отделение полиции, решается вопрос об их передаче инициатору розыска, сообщила официальный... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T13:08

2024-10-26T13:08

2024-10-26T13:08

происшествия

россия

тамбовская область

липецкая область

ирина волк

игорь артамонов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных доставлены в тамбовское отделение полиции, решается вопрос об их передаче инициатору розыска, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Ранее глава региона Игорь Артамонов сообщил, что двое сбежавших из липецкой колонии заключенных были задержаны в Тамбовской области. "Сегодня в селе Петровка Тамбовской области сотрудники местного отдела полиции выявили двух мужчин, не имевших документов, удостоверяющих их личности. Они были доставлены в территориальное отделение полиции. Выяснилось, что это осужденные, ранее сбежавшие из исправительной колонии в Липецкой области. В настоящее время решается вопрос об их передаче инициатору розыска", - написала она. В субботу в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка. ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Также был создан штаб по розыску и задержанию беглецов. Позднее вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег (статья 293 УК РФ).

https://ria.ru/20241026/zaklyuchennye-1980231629.html

https://ria.ru/20241026/pobeg-1980232455.html

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тамбовская область

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, тамбовская область, липецкая область, ирина волк, игорь артамонов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)