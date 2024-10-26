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Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве жены - РИА Новости, 26.10.2024
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22:21 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/zaderzhanie-1980302481.html
Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве жены
Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве жены - РИА Новости, 26.10.2024
Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве жены
Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве супруги, тело которой он закопал у реки, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T22:21
2024-10-26T22:21
происшествия
россия
нижегородская область
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве супруги, тело которой он закопал у реки, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 25 октября подозреваемый в ходе ссоры со своей женой нанес ей ножевые ранения в грудь, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия. Затем мужчина вывез тело погибшей на берег реки Ока и закопал его. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Подозреваемый задержан. Он указал следователям место, где спрятал тело женщины, и рассказал, что ссора с погибшей произошла на почве раздела имущества. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая - сотрудник полиции Ольга Молодченкова. В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области не стали комментировать эту информацию, но выразили соболезнования "родным и близким трагически погибшей коллеги Молодченковой Ольги Львовны". В ведомстве сообщили, что майор внутренней службы Молодченкова проходила службу в органах внутренних дел более 20 лет. Последний год занимала должность заместителя начальника отдела ГУ МВД России по Нижегородской области. "Семье сотрудника будет оказана всесторонняя помощь, в том числе в организации процедуры прощания", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977527932.html
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происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве жены

В Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве супруги, тело которой он закопал у реки, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 25 октября подозреваемый в ходе ссоры со своей женой нанес ей ножевые ранения в грудь, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия. Затем мужчина вывез тело погибшей на берег реки Ока и закопал его.
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Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
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"Подозреваемый задержан. Он указал следователям место, где спрятал тело женщины, и рассказал, что ссора с погибшей произошла на почве раздела имущества. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая - сотрудник полиции Ольга Молодченкова. В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области не стали комментировать эту информацию, но выразили соболезнования "родным и близким трагически погибшей коллеги Молодченковой Ольги Львовны".
В ведомстве сообщили, что майор внутренней службы Молодченкова проходила службу в органах внутренних дел более 20 лет. Последний год занимала должность заместителя начальника отдела ГУ МВД России по Нижегородской области.
"Семье сотрудника будет оказана всесторонняя помощь, в том числе в организации процедуры прощания", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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