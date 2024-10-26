https://ria.ru/20241026/zaderzhanie-1980302481.html

Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве жены

Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве жены - РИА Новости, 26.10.2024

Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве жены

Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве супруги, тело которой он закопал у реки, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T22:21

2024-10-26T22:21

2024-10-26T22:21

происшествия

россия

нижегородская область

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве супруги, тело которой он закопал у реки, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 25 октября подозреваемый в ходе ссоры со своей женой нанес ей ножевые ранения в грудь, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия. Затем мужчина вывез тело погибшей на берег реки Ока и закопал его. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Подозреваемый задержан. Он указал следователям место, где спрятал тело женщины, и рассказал, что ссора с погибшей произошла на почве раздела имущества. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая - сотрудник полиции Ольга Молодченкова. В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области не стали комментировать эту информацию, но выразили соболезнования "родным и близким трагически погибшей коллеги Молодченковой Ольги Львовны". В ведомстве сообщили, что майор внутренней службы Молодченкова проходила службу в органах внутренних дел более 20 лет. Последний год занимала должность заместителя начальника отдела ГУ МВД России по Нижегородской области. "Семье сотрудника будет оказана всесторонняя помощь, в том числе в организации процедуры прощания", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977527932.html

https://ria.ru/20241024/zaderzhanie-1979911699.html

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нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом