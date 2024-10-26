Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве жены
В Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены
Автомобиль полиции . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве супруги, тело которой он закопал у реки, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 25 октября подозреваемый в ходе ссоры со своей женой нанес ей ножевые ранения в грудь, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия. Затем мужчина вывез тело погибшей на берег реки Ока и закопал его.
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Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
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"Подозреваемый задержан. Он указал следователям место, где спрятал тело женщины, и рассказал, что ссора с погибшей произошла на почве раздела имущества. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая - сотрудник полиции Ольга Молодченкова. В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области не стали комментировать эту информацию, но выразили соболезнования "родным и близким трагически погибшей коллеги Молодченковой Ольги Львовны".
В ведомстве сообщили, что майор внутренней службы Молодченкова проходила службу в органах внутренних дел более 20 лет. Последний год занимала должность заместителя начальника отдела ГУ МВД России по Нижегородской области.
"Семье сотрудника будет оказана всесторонняя помощь, в том числе в организации процедуры прощания", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
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