https://ria.ru/20241026/zaderzhanie-1980287523.html

Задержан вооруженный мужчина, напавший на полицейского в Краснодаре

Задержан вооруженный мужчина, напавший на полицейского в Краснодаре - РИА Новости, 26.10.2024

Задержан вооруженный мужчина, напавший на полицейского в Краснодаре

Правоохранители задержали вооруженного жителя Башкирии, который в ночь на четверг в Краснодаре напал на полицейского, нанес ему тяжелые травмы и отобрал... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T19:40

2024-10-26T19:40

2024-10-26T19:40

происшествия

краснодар

краснодарский край

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение на автомобиль полицейского в ингушетии

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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали вооруженного жителя Башкирии, который в ночь на четверг в Краснодаре напал на полицейского, нанес ему тяжелые травмы и отобрал табельное оружие, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Да", - заявили РИА Новости в правоохранительных органах, отвечая на вопрос, задержан ли разыскиваемый. "В Краснодаре при силовой поддержке сотрудников СОБР "Беркут-Юг" ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю задержан злоумышленник, напавший на полицейского", - подтвердили в пресс-службе Росгвардии. По версии следствия, в ночь на четверг сотрудники патрульно-постовой службы на улице Лузана в Краснодаре заметили двух мужчин, которые вели себя подозрительно. Сотрудники полиции подошли к ним, чтобы проверить документы, мужчины попытались скрыться. В ходе преследования 33-летний фигурант напал на полицейского, ударив его по голове и туловищу, а также похитил табельное оружие. Пострадавший госпитализирован. Ранее в краевом главке МВД также сообщили, что подозрительные мужчины приехали к гаражам на улице Лузана за закладками с наркотиками. Они оба оказали сопротивление полицейским, один из них был задержан - выяснилось, что он неоднократно судим за кражу, грабёж и разбойные нападения, отмечали в ГУМВД.

https://ria.ru/20241014/bashkirija-1978045851.html

https://ria.ru/20241014/podolsk-1977947380.html

краснодар

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодар, краснодарский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение на автомобиль полицейского в ингушетии