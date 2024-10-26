https://ria.ru/20241026/zaderzhanie-1980287523.html
Задержан вооруженный мужчина, напавший на полицейского в Краснодаре
Задержан вооруженный мужчина, напавший на полицейского в Краснодаре - РИА Новости, 26.10.2024
Задержан вооруженный мужчина, напавший на полицейского в Краснодаре
Правоохранители задержали вооруженного жителя Башкирии, который в ночь на четверг в Краснодаре напал на полицейского, нанес ему тяжелые травмы и отобрал... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T19:40
2024-10-26T19:40
2024-10-26T19:40
происшествия
краснодар
краснодарский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение на автомобиль полицейского в ингушетии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали вооруженного жителя Башкирии, который в ночь на четверг в Краснодаре напал на полицейского, нанес ему тяжелые травмы и отобрал табельное оружие, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Да", - заявили РИА Новости в правоохранительных органах, отвечая на вопрос, задержан ли разыскиваемый. "В Краснодаре при силовой поддержке сотрудников СОБР "Беркут-Юг" ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю задержан злоумышленник, напавший на полицейского", - подтвердили в пресс-службе Росгвардии. По версии следствия, в ночь на четверг сотрудники патрульно-постовой службы на улице Лузана в Краснодаре заметили двух мужчин, которые вели себя подозрительно. Сотрудники полиции подошли к ним, чтобы проверить документы, мужчины попытались скрыться. В ходе преследования 33-летний фигурант напал на полицейского, ударив его по голове и туловищу, а также похитил табельное оружие. Пострадавший госпитализирован. Ранее в краевом главке МВД также сообщили, что подозрительные мужчины приехали к гаражам на улице Лузана за закладками с наркотиками. Они оба оказали сопротивление полицейским, один из них был задержан - выяснилось, что он неоднократно судим за кражу, грабёж и разбойные нападения, отмечали в ГУМВД.
https://ria.ru/20241014/bashkirija-1978045851.html
https://ria.ru/20241014/podolsk-1977947380.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, краснодарский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение на автомобиль полицейского в ингушетии
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение на автомобиль полицейского в Ингушетии
Задержан вооруженный мужчина, напавший на полицейского в Краснодаре
Задержан мужчина, напавший на полицейского в Краснодаре и отобравший его оружие
КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали вооруженного жителя Башкирии, который в ночь на четверг в Краснодаре напал на полицейского, нанес ему тяжелые травмы и отобрал табельное оружие, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Да", - заявили РИА Новости в правоохранительных органах, отвечая на вопрос, задержан ли разыскиваемый.
"В Краснодаре при силовой поддержке сотрудников СОБР "Беркут-Юг" ГУ Росгвардии
по Краснодарскому краю
задержан злоумышленник, напавший на полицейского", - подтвердили в пресс-службе Росгвардии.
По версии следствия, в ночь на четверг сотрудники патрульно-постовой службы на улице Лузана в Краснодаре заметили двух мужчин, которые вели себя подозрительно. Сотрудники полиции подошли к ним, чтобы проверить документы, мужчины попытались скрыться. В ходе преследования 33-летний фигурант напал на полицейского, ударив его по голове и туловищу, а также похитил табельное оружие. Пострадавший госпитализирован.
Ранее в краевом главке МВД также сообщили, что подозрительные мужчины приехали к гаражам на улице Лузана за закладками с наркотиками. Они оба оказали сопротивление полицейским, один из них был задержан - выяснилось, что он неоднократно судим за кражу, грабёж и разбойные нападения, отмечали в ГУМВД.