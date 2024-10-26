https://ria.ru/20241026/yugra-1980283384.html

Югра стала быстрорастущим центром волонтерского движения, заявил Жога

Югра стала быстрорастущим центром волонтерского движения, заявил Жога - РИА Новости, 26.10.2024

Югра стала быстрорастущим центром волонтерского движения, заявил Жога

ХМАО-Югра является одним из самых быстрорастущих центров волонтерского движения в России, проекты округа имеют большое влияние на развитие добровольчества в... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T19:09

2024-10-26T19:09

2024-10-26T19:09

россия

сургут

свердловская область

артем жога

руслан кухарук

югра

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ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. ХМАО-Югра является одним из самых быстрорастущих центров волонтерского движения в России, проекты округа имеют большое влияние на развитие добровольчества в стране, заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога. Полпред в субботу вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком посетил центральный логистический пункт Гуманитарного добровольческого корпуса в Сургуте, где познакомился с общественными организациями региона, помогающими фронту. "Югра – один из самых быстро растущих центров волонтёрского движения. Её проекты и инициативы определяют во многом курс развития всего добровольческого движения России. Уверен, что опыт и разработки региона по поддержке бойцов будут представлены на форуме всего УрФО 1 ноября в Верхней Пышме", – цитирует слова Жоги пресс-служба полпреда в УрФО. Жога подчеркнул, что хорошо знаком с деятельностью Гумкорпуса, по его словам, она давно вышла за пределы Югры и объединяет добровольцев десятков регионов России. Один из проектов этой организации реализуется совместно с правительством округа - "Доброслужащий", ранее полпред предложил к нему подключиться всем регионам УрФО. Участники проекта - государственные и муниципальные чиновники на две недели выезжают в новые регионы РФ и в качестве волонтеров помогают мирному населению. Кухарук сообщил, что более 800 жителей Югры прошли школу "Доброслужащего", причем не только чиновники, но и бизнесмены, представители общественных организаций. Он выразил уверенность, что такую школу должен пройти каждый, кто считает себя настоящим патриотом, и подчеркнул, что власти округа и впредь будут всячески содействовать работе Гумкорпуса. Накануне полпред в своем Telegram-канале заявил, что 1 ноября в Верхей Пышме Свердловской области состоится форум "Патриоты Урала", на нём волонтёры из регионов Уральского федерального округа смогут поделиться наработками, озвучить идеи, по итогу планируется выровнять меры поддержки по всему федеральному округу.

россия

сургут

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, сургут, свердловская область, артем жога, руслан кухарук, югра