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Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 26.10.2024
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12:31 26.10.2024 (обновлено: 13:07 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/yug-1980241466.html
Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ
Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 26.10.2024
Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ
ВСУ потеряли более 740 военнослужащих, две бронемашины, склад с боеприпасами в зоне ответственности группировки "Южная", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:31
2024-10-26T13:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли более 740 военнослужащих, две бронемашины, склад с боеприпасами в зоне ответственности группировки "Южная", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Часов Яр, Звановка, Северск, Дачное, Веселый Гай и Курахово в ДНР, отразили контратаку штурмовой группы ВСУ."Потери противника составили свыше 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожен склад с боеприпасами ВСУ", - говорится в сводке.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ

ВСУ потеряли до 70 военных в зоне ответственности группировки войск "Юг"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли более 740 военнослужащих, две бронемашины, склад с боеприпасами в зоне ответственности группировки "Южная", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Часов Яр, Звановка, Северск, Дачное, Веселый Гай и Курахово в ДНР, отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.
"Потери противника составили свыше 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожен склад с боеприпасами ВСУ", - говорится в сводке.
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