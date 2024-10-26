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Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ
Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 26.10.2024
Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ
ВСУ потеряли более 740 военнослужащих, две бронемашины, склад с боеприпасами в зоне ответственности группировки "Южная", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:31
2024-10-26T12:31
2024-10-26T13:07
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли более 740 военнослужащих, две бронемашины, склад с боеприпасами в зоне ответственности группировки "Южная", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Часов Яр, Звановка, Северск, Дачное, Веселый Гай и Курахово в ДНР, отразили контратаку штурмовой группы ВСУ."Потери противника составили свыше 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожен склад с боеприпасами ВСУ", - говорится в сводке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне ответственности группировки войск "Юг"