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Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 50 процентов - РИА Новости, 26.10.2024
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17:06 26.10.2024 (обновлено: 17:46 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/yavka-1980271763.html
Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 50 процентов
Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 50 процентов - РИА Новости, 26.10.2024
Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 50 процентов
Явка избирателей к 17:00 (16:00 мск) на парламентских выборах Грузии составила 50,6%, сообщила ЦИК страны. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T17:06
2024-10-26T17:46
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парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Явка избирателей к 17:00 (16:00 мск) на парламентских выборах Грузии составила 50,6%, сообщила ЦИК страны. &quot;Проголосовали 1 768 816 человек&quot;, — указано в материале.Явка в 2020 году за аналогичное время составила 45,77%, в 2016-м — 42,04%, а в 2012-м — 53,03%.Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150.Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.Голосование продлится до 20:00 по местному времени.
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980152761.html
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в мире, грузия, россия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 50 процентов

Явка избирателей в Грузии за 3 часа до завершения голосования составила 50,6%

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Явка избирателей к 17:00 (16:00 мск) на парламентских выборах Грузии составила 50,6%, сообщила ЦИК страны.
«

"Проголосовали 1 768 816 человек", — указано в материале.

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Явка в 2020 году за аналогичное время составила 45,77%, в 2016-м — 42,04%, а в 2012-м — 53,03%.
Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150.
Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Голосование продлится до 20:00 по местному времени.
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