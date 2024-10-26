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Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 50 процентов

Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 50 процентов - РИА Новости, 26.10.2024

Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 50 процентов

Явка избирателей к 17:00 (16:00 мск) на парламентских выборах Грузии составила 50,6%, сообщила ЦИК страны. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T17:06

2024-10-26T17:06

2024-10-26T17:46

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Явка избирателей к 17:00 (16:00 мск) на парламентских выборах Грузии составила 50,6%, сообщила ЦИК страны. "Проголосовали 1 768 816 человек", — указано в материале.Явка в 2020 году за аналогичное время составила 45,77%, в 2016-м — 42,04%, а в 2012-м — 53,03%.Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150.Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.Голосование продлится до 20:00 по местному времени.

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980152761.html

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