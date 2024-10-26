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В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 26.10.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:57
2024-10-26T08:57
2024-10-26T08:57
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в субботу утром воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины. "В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Хмельницкой области прогремели взрывы
"Общественное": в Хмельницкой области прогремели взрывы