https://ria.ru/20241026/vzryvy-1980223101.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 26.10.2024

В Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в субботу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T08:57

2024-10-26T08:57

2024-10-26T08:57

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хмельницкая область

украина

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в субботу утром воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины. "В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного".

https://ria.ru/20240926/telegraf-1974745776.html

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Варвара Скокшина

в мире, хмельницкая область, украина, киев