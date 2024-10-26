https://ria.ru/20241026/vybory-1980240579.html

Явка на выборах в Грузии к 11:00 составила 22,22 процента

Явка на выборах в Грузии к 11:00 составила 22,22 процента - РИА Новости, 26.10.2024

Явка на выборах в Грузии к 11:00 составила 22,22 процента

Явка на парламентских выборах в Грузии к 12.00 (11.00 мск) составила 22,22%, сообщила пресс-служба ЦИК. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T12:22

2024-10-26T12:22

2024-10-26T12:28

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Грузии к 12.00 (11.00 мск) составила 22,22%, сообщила пресс-служба ЦИК."По состоянию на 12.00 на избирательные участки пришло 776 726 избирателей, что составляет 22,22%", - говорится в сообщении пресс-службы.На парламентских выборах 2020 года явка за аналогичное время составила 19,41%, а в 2016 году - 19,81%. Выборы будут признаны состоявшимися вне зависимости от числа проголосовавших - порога явки нет.Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980240248.html

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Варвара Скокшина

грузия, в мире, парламентские выборы в грузии — 2024