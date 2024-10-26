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Явка на выборах в Грузии к 11:00 составила 22,22 процента - РИА Новости, 26.10.2024
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12:22 26.10.2024 (обновлено: 12:28 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/vybory-1980240579.html
Явка на выборах в Грузии к 11:00 составила 22,22 процента
Явка на выборах в Грузии к 11:00 составила 22,22 процента - РИА Новости, 26.10.2024
Явка на выборах в Грузии к 11:00 составила 22,22 процента
Явка на парламентских выборах в Грузии к 12.00 (11.00 мск) составила 22,22%, сообщила пресс-служба ЦИК. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:22
2024-10-26T12:28
грузия
в мире
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Грузии к 12.00 (11.00 мск) составила 22,22%, сообщила пресс-служба ЦИК."По состоянию на 12.00 на избирательные участки пришло 776 726 избирателей, что составляет 22,22%", - говорится в сообщении пресс-службы.На парламентских выборах 2020 года явка за аналогичное время составила 19,41%, а в 2016 году - 19,81%. Выборы будут признаны состоявшимися вне зависимости от числа проголосовавших - порога явки нет.Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980240248.html
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грузия, в мире, парламентские выборы в грузии — 2024
Грузия, В мире, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Явка на выборах в Грузии к 11:00 составила 22,22 процента

Явка на парламентских выборах в Грузии к 11:00 составила 22,22 процента

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeГолосование на избирательном участке в Тбилиси во время парламентских выборов в Грузии
Голосование на избирательном участке в Тбилиси во время парламентских выборов в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Голосование на избирательном участке в Тбилиси во время парламентских выборов в Грузии
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Грузии к 12.00 (11.00 мск) составила 22,22%, сообщила пресс-служба ЦИК.
"По состоянию на 12.00 на избирательные участки пришло 776 726 избирателей, что составляет 22,22%", - говорится в сообщении пресс-службы.
Голосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
ЦИК Грузии сообщил о вмешательстве в работу комиссий на выборах в парламент
Вчера, 12:21
На парламентских выборах 2020 года явка за аналогичное время составила 19,41%, а в 2016 году - 19,81%. Выборы будут признаны состоявшимися вне зависимости от числа проголосовавших - порога явки нет.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Председатель и основатель правящей в Грузии партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Голосуя за оппозицию, Грузия выберет войну, заявил Иванишвили
Вчера, 10:25
 
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