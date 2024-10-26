Явка на выборах в Грузии к 11:00 составила 22,22 процента
Явка на парламентских выборах в Грузии к 11:00 составила 22,22 процента
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeГолосование на избирательном участке в Тбилиси во время парламентских выборов в Грузии
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Голосование на избирательном участке в Тбилиси во время парламентских выборов в Грузии
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Грузии к 12.00 (11.00 мск) составила 22,22%, сообщила пресс-служба ЦИК.
"По состоянию на 12.00 на избирательные участки пришло 776 726 избирателей, что составляет 22,22%", - говорится в сообщении пресс-службы.
На парламентских выборах 2020 года явка за аналогичное время составила 19,41%, а в 2016 году - 19,81%. Выборы будут признаны состоявшимися вне зависимости от числа проголосовавших - порога явки нет.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.