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Власти Грузии ожидают, что оппозиция попытается внести напряжение в выборы - РИА Новости, 26.10.2024
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09:43 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/vybory-1980228056.html
Власти Грузии ожидают, что оппозиция попытается внести напряжение в выборы
Власти Грузии ожидают, что оппозиция попытается внести напряжение в выборы - РИА Новости, 26.10.2024
Власти Грузии ожидают, что оппозиция попытается внести напряжение в выборы
Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники попытаются внести напряжение на избирательные участки в день парламентских выборов, считает мэр... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T09:43
2024-10-26T09:43
в мире
тбилиси
грузия
россия
каха каладзе (мэр тбилиси)
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники попытаются внести напряжение на избирательные участки в день парламентских выборов, считает мэр Тбилиси, генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. "Без мира все бесценно. Сегодня нашей стране в долгосрочной перспективе как никогда требуется сохранение мира, и единственная политсила, способная обеспечить это, - это "Грузинская мечта"… Оппозиционеры максимально попытаются внести на участках напряжение придуманными темами, и мы к этому готовы", - заявил Каладзе журналистам у избирательного участка после голосования. По его словам, каждый гражданин Грузии сможет сделать выбор в спокойной обстановке, так как власти предотвратят любые провокации. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
https://ria.ru/20241026/tsik-1980225900.html
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в мире, тбилиси, грузия, россия, каха каладзе (мэр тбилиси)
В мире, Тбилиси, Грузия, Россия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси)
Власти Грузии ожидают, что оппозиция попытается внести напряжение в выборы

Мэр Тбилиси Каладзе: оппозиционные партии попытаются внести напряжение в выборы

© Sputnik / СтрингерГолосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии
Голосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Sputnik / Стрингер
Голосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники попытаются внести напряжение на избирательные участки в день парламентских выборов, считает мэр Тбилиси, генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
"Без мира все бесценно. Сегодня нашей стране в долгосрочной перспективе как никогда требуется сохранение мира, и единственная политсила, способная обеспечить это, - это "Грузинская мечта"… Оппозиционеры максимально попытаются внести на участках напряжение придуманными темами, и мы к этому готовы", - заявил Каладзе журналистам у избирательного участка после голосования.
Голосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
ЦИК Грузии призвал наблюдателей не мешать избирательному процессу
09:12
По его словам, каждый гражданин Грузии сможет сделать выбор в спокойной обстановке, так как власти предотвратят любые провокации.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреТбилисиГрузияРоссияКаха Каладзе (мэр Тбилиси)
 
 
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