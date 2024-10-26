Власти Грузии ожидают, что оппозиция попытается внести напряжение в выборы
Мэр Тбилиси Каладзе: оппозиционные партии попытаются внести напряжение в выборы
© Sputnik / СтрингерГолосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии
© Sputnik / Стрингер
Голосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники попытаются внести напряжение на избирательные участки в день парламентских выборов, считает мэр Тбилиси, генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
"Без мира все бесценно. Сегодня нашей стране в долгосрочной перспективе как никогда требуется сохранение мира, и единственная политсила, способная обеспечить это, - это "Грузинская мечта"… Оппозиционеры максимально попытаются внести на участках напряжение придуманными темами, и мы к этому готовы", - заявил Каладзе журналистам у избирательного участка после голосования.
По его словам, каждый гражданин Грузии сможет сделать выбор в спокойной обстановке, так как власти предотвратят любые провокации.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
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