https://ria.ru/20241026/vybory-1980228056.html

Власти Грузии ожидают, что оппозиция попытается внести напряжение в выборы

Власти Грузии ожидают, что оппозиция попытается внести напряжение в выборы - РИА Новости, 26.10.2024

Власти Грузии ожидают, что оппозиция попытается внести напряжение в выборы

Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники попытаются внести напряжение на избирательные участки в день парламентских выборов, считает мэр... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T09:43

2024-10-26T09:43

2024-10-26T09:43

в мире

тбилиси

грузия

россия

каха каладзе (мэр тбилиси)

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники попытаются внести напряжение на избирательные участки в день парламентских выборов, считает мэр Тбилиси, генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. "Без мира все бесценно. Сегодня нашей стране в долгосрочной перспективе как никогда требуется сохранение мира, и единственная политсила, способная обеспечить это, - это "Грузинская мечта"… Оппозиционеры максимально попытаются внести на участках напряжение придуманными темами, и мы к этому готовы", - заявил Каладзе журналистам у избирательного участка после голосования. По его словам, каждый гражданин Грузии сможет сделать выбор в спокойной обстановке, так как власти предотвратят любые провокации. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

https://ria.ru/20241026/tsik-1980225900.html

https://ria.ru/20240927/gruziya-1975043572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тбилиси, грузия, россия, каха каладзе (мэр тбилиси)