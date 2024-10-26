https://ria.ru/20241026/vspyshka-1980233078.html

На Солнце произошла вспышка высшего уровня

На Солнце произошла вспышка высшего уровня - РИА Новости, 26.10.2024

На Солнце произошла вспышка высшего уровня

Вторая за двое суток вспышка высшего уровня произошла на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T10:41

2024-10-26T10:41

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вторая за двое суток вспышка высшего уровня произошла на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."На Солнце зарегистрирована новая вспышка высшего балла — вторая за двое суток", — отметил он.Богачев уточнил, что ранее в крупном активном центре на поверхности Солнца, где произошла вспышка, зафиксировали сильный взрыв уровня X3.3. Воздействие от него может стать 26 октября причиной слабых магнитных бурь, напомнил ученый.Максимум новой вспышки зарегистрировали около десяти часов по Москве. Предварительный балл составил X1.8, что уступает ранее зарегистрированному взрыву, однако воздействие на планету может оказаться заметно сильнее."Активная область в настоящее время постепенно перемещается от края Солнца по направлению к Земле, и ее влияние на Землю быстро растет с перспективами выхода на пиковые значения примерно в понедельник и вторник предыдущей недели", — отметил Богачев.По его словам, пока предварительно подтверждены выбросы в межпланетное пространство заметных объемов солнечной плазмы, приход которых к Земле становится основной причиной магнитных бурь. В то же время официальных данных с космических коронографов пока нет, так как с момента начала события прошло слишком мало времени.Ученый подчеркнул, что именно этот активный центр стал в начале октября причиной самой крупной солнечной вспышки за последние семь лет — X9.0 от 3 октября. Поэтому руководитель лаборатории не исключил перспективы усиления активности — магнитная конфигурация области уже подтвердила на практике свою способность накапливать и высвобождать еще большие объемы энергии.

https://ria.ru/20241026/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20241024/solntse-1979778548.html

https://ria.ru/20241010/burya-1977487075.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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