https://ria.ru/20241026/vostok-1980243042.html

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 26.10.2024

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих и две гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T12:41

2024-10-26T12:41

2024-10-26T12:41

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих и две гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Трудовое и Доброволье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 155-мм гаубица Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, франция, вооруженные силы украины, безопасность