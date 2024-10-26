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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 26.10.2024
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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 26.10.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих и две гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:41
2024-10-26T12:41
специальная военная операция на украине
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франция
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих и две гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Трудовое и Доброволье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 155-мм гаубица Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
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россия, сша, франция, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Франция, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 120 военных в зоне ответственности группировки войск "Восток"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих и две гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Трудовое и Доброволье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 155-мм гаубица Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
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