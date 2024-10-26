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Российские бойцы провели десять дней в тылу ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 26.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:17 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/voennye-1980279176.html
Российские бойцы провели десять дней в тылу ВСУ у Часова Яра
Российские бойцы провели десять дней в тылу ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 26.10.2024
Российские бойцы провели десять дней в тылу ВСУ у Часова Яра
Трое российских военных десять дней выполняли задачи в тылу украинских войск на юго-западе Часова Яра, рассказал RT боец спецназа "Ахмат" с позывным Тринашка. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:17
2024-10-26T18:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Трое российских военных десять дней выполняли задачи в тылу украинских войск на юго-западе Часова Яра, рассказал RT боец спецназа "Ахмат" с позывным Тринашка.Военные зашли вглубь на три километра в точку, куда ВСУ подвозили провизию и боекомплекты. В первом блиндаже на них вышли три украинца, из которых одного впоследствии взяли в плен."Задача поступила занять блиндаж и закрепиться там, в тылу врага &lt;...&gt; Через минуту уже бежит противник… Пришлось его ликвидировать. Через мгновение выходят командиры их. Пришлось командира тоже ликвидировать", — вспоминает командир.Когда противник обнаружил засаду, российских бойцов начали обстреливать дронами, но они продвинулись дальше.После операции военного наградили Орденом Мужества.
https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980103885.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
Российские бойцы провели десять дней в тылу ВСУ у Часова Яра

Российские военные 10 дней выполняли задачи в тылу ВСУ у Часова Яра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Трое российских военных десять дней выполняли задачи в тылу украинских войск на юго-западе Часова Яра, рассказал RT боец спецназа "Ахмат" с позывным Тринашка.
Военные зашли вглубь на три километра в точку, куда ВСУ подвозили провизию и боекомплекты. В первом блиндаже на них вышли три украинца, из которых одного впоследствии взяли в плен.
"Задача поступила занять блиндаж и закрепиться там, в тылу врага <...> Через минуту уже бежит противник… Пришлось его ликвидировать. Через мгновение выходят командиры их. Пришлось командира тоже ликвидировать", — вспоминает командир.
Когда противник обнаружил засаду, российских бойцов начали обстреливать дронами, но они продвинулись дальше.
После операции военного наградили Орденом Мужества.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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