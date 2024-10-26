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Российские бойцы провели десять дней в тылу ВСУ у Часова Яра
Российские бойцы провели десять дней в тылу ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 26.10.2024
Российские бойцы провели десять дней в тылу ВСУ у Часова Яра
Трое российских военных десять дней выполняли задачи в тылу украинских войск на юго-западе Часова Яра, рассказал RT боец спецназа "Ахмат" с позывным Тринашка. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:17
2024-10-26T18:17
2024-10-26T18:17
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Трое российских военных десять дней выполняли задачи в тылу украинских войск на юго-западе Часова Яра, рассказал RT боец спецназа "Ахмат" с позывным Тринашка.Военные зашли вглубь на три километра в точку, куда ВСУ подвозили провизию и боекомплекты. В первом блиндаже на них вышли три украинца, из которых одного впоследствии взяли в плен."Задача поступила занять блиндаж и закрепиться там, в тылу врага <...> Через минуту уже бежит противник… Пришлось его ликвидировать. Через мгновение выходят командиры их. Пришлось командира тоже ликвидировать", — вспоминает командир.Когда противник обнаружил засаду, российских бойцов начали обстреливать дронами, но они продвинулись дальше.После операции военного наградили Орденом Мужества.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
Российские бойцы провели десять дней в тылу ВСУ у Часова Яра
Российские военные 10 дней выполняли задачи в тылу ВСУ у Часова Яра