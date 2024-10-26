https://ria.ru/20241026/vnedorozhnik-1980196717.html

В Узбекистане ищут злоумышленников, обстрелявших внедорожник

В Узбекистане ищут злоумышленников, обстрелявших внедорожник - РИА Новости, 26.10.2024

В Узбекистане ищут злоумышленников, обстрелявших внедорожник

Правоохранительные органы Узбекистана ведут поиск двух подозреваемых, обстрелявших внедорожник Range Rover в Ташкентской области, пассажир в автомобиле не... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T09:55

2024-10-26T09:55

2024-10-26T10:12

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украина

ташкентская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана ведут поиск двух подозреваемых, обстрелявших внедорожник Range Rover в Ташкентской области, пассажир в автомобиле не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры страны.Ранее в ряде интернет-изданий появились сообщения, что в машине находился Комил Алламжонов, до недавнего времени работавший руководителем департамента информационной политики администрации президента, а ранее - заместителем главы администрации президента, директором агентства информации и массовых коммуникаций и пресс-секретарем президента. В сообщениях говорилось, что в машину стреляли недалеко от дома Алламжонова.По данным пресс-службы, в субботу ночью в Китайском районе Ташкентской области двое неизвестных из огнестрельного оружия обстреляли движущийся внедорожник Range Rover."Никто из автомобиля не пострадал. В связи с данной ситуацией возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Для установления и задержания подозреваемых проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.В настоящее время сформирована оперативно-следственная группа, состоящая из квалифицированных сотрудников соответствующих органов, проводятся следственные мероприятия, добавили в пресс-службе.Комментарием генпрокуратуры РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20241023/terakt-1979632345.html

украина

ташкентская область

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в мире, украина, ташкентская область, узбекистан