https://ria.ru/20241026/vertolet-1980282839.html

В Кировской области разбился вертолет Ми-2

В Кировской области разбился вертолет Ми-2 - РИА Новости, 26.10.2024

В Кировской области разбился вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 разбился в лесу в Кировской области, все находившиеся на борту погибли, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T19:01

2024-10-26T19:01

2024-10-26T22:48

происшествия

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вертолет Ми-2 разбился в лесу в Кировской области, все находившиеся на борту погибли, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале."Спасатели МЧС России обнаружили тела троих погибших", — отметили в министерстве.Позднее в ведомстве сообщили об обнаружении тела четвертого погибшего. Перед этим ведомство информировало, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Кировской области. Предварительно, на борту находились четыре человека.Как уточнил в Telegram глава региона Александр Соколов, речь идет о вертолете санавиации."Борт Ми-2 с командой медиков работал в Даровском. Чуть раньше 18:00 вертолет вылетел обратно и через несколько минут упал. Пациентов на борту не было. По предварительным данным, в кабине находились пилот, врач и два фельдшера", — написал он.Глава региона отметил, что на месте падения вертолета работают все оперативные службы. В Даровской экстренно выехали первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и начальник ГУ МЧС по Кировской области Алексей Аникин.

https://ria.ru/20240924/samolet-1974368145.html

https://ria.ru/20241021/vertolet-1979058486.html

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происшествия