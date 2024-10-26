https://ria.ru/20241026/verkhnevolzhe-1980246420.html

Верхневолжье участвует в российско-китайском форуме инвестсотрудничества

Верхневолжье участвует в российско-китайском форуме инвестсотрудничества - РИА Новости, 26.10.2024

Верхневолжье участвует в российско-китайском форуме инвестсотрудничества

Делегация Тверской области в составе представителей бизнес-сообщества и органов власти принимает участие во Втором российско-китайском форуме инвестиционного и... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T13:10

2024-10-26T13:10

2024-10-26T13:11

экономика

китай

ляонин

шэньян

игорь руденя

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Делегация Тверской области в составе представителей бизнес-сообщества и органов власти принимает участие во Втором российско-китайском форуме инвестиционного и торгового сотрудничества, который объединяет более 900 предпринимателей и государственных деятелей Китайской Народной Республики (КНР), сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья. Форум проходит с 24 по 27 октября в городе Шэньян провинции Ляонин Китайской Народной Республики проходит. В ходе мероприятия губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил высокую динамику роста товарооборота региона и КНР – эта тема обсуждалась на встрече главы региона в июне 2024 года с губернатором Народного правительства Ляонина КНР Ли Лэчэном во время официального визита делегации провинции в Верхневолжье. "В этом году тверские производители успешно представили и реализовали свою продукцию на крупных выставках в Шэньяне, провели большое количество переговоров. В прошлом году товарооборот вырос более чем на 30%, а с 2020 года увеличился в три раза", – цитирует пресс-служба слова Рудени. Второй российско-китайский форум является платформой для диалога местных органов власти и предпринимателей из России. В числе задач – расширение прямых инвестиций, углубление импортной и экспортной торговли, развитие туризма и сотрудничества в сфере науки. Все это позволит вывести китайско-российское взаимодействие на более высокий уровень. Программа форума включает деловые переговоры, выставки, выступления спикеров, презентации и другие события. Накануне состоялось официальное открытие форума с участием губернатора провинции Ляонин Ли Лэчэна. Для Тверской области форум – новые возможности для обеспечения реализации в регионе мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В первый день представители Верхневолжья работали на площадках четырех тематических секций, посвященных сотрудничеству в сферах инвестиций, торговли, туризма и логистики, рассказали в пресс-службе. На сессии по инвестициям представлен экспортный потенциал региона, обозначены направления поддержки инвесторов и условия реализации проектов, в том числе на территориях с преференциальными режимами ведения деятельности. Туристские ресурсы Верхневолжья презентованы на тематической сессии по туризму и гостеприимству. Национальные туристские маршруты "Государева дорога" и "По велению души", проходящие по Тверской области, вызвали наибольший интерес у гостей площадки. Кроме того, китайским партнерам представлены Тверской Императорский дворец, древний Торжок и современное Завидово, исток реки Волги, Калязинская колокольня и другие достопримечательности, которые могут заинтересовать гостей из КНР. Среди задач (с учетом нового прямого рейса из провинции Ляонин в Москву) обозначены организация путешествий по тверскому региону не только для организованных туристских групп, но и для самостоятельных гостей. На сессии по торговле областной Центр поддержки экспорта обозначил основные перспективные направления поставок продукции региона в КНР: это местные продукты, изделия деревообработки и меха. Тверские компании провели ряд успешных переговоров. В субботу на форуме запланированы В2В переговоры Верхневолжья с китайскими партнерами. Накануне представители делегации региона приняли участие во встрече с руководством провинции Ляонин, на которой обсуждались ключевые направления партнерства. В преддверии форума тверские товаропроизводители также посетили Торгово-выставочный центр российских товаров. Достигнуты договоренности по сотрудничеству с Российско-китайским индустриальным парком в Шэньяне, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241025/primore-1980088773.html

https://ria.ru/20241025/kitaj-1980047038.html

https://ria.ru/20241025/kitaj-1979993254.html

китай

ляонин

шэньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, ляонин, шэньян, игорь руденя