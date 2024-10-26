https://ria.ru/20241026/velikobritanija-1980196871.html

Великобритания проведет реформу Министерства обороны

Великобритания проведет реформу Министерства обороны - РИА Новости, 26.10.2024

Великобритания проведет реформу Министерства обороны

Великобритания проведет крупнейшую более чем за 50 лет реформу министерства обороны, заявило правительство страны. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T01:18

2024-10-26T01:18

2024-10-26T01:19

в мире

великобритания

джон хили

тони радакин

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Великобритания проведет крупнейшую более чем за 50 лет реформу министерства обороны, заявило правительство страны. "Министр обороны запустил крупнейшую реформу министерства обороны более чем за 50 лет, чтобы исправить то, что комитет по бюджетному контролю называет "сломанной" системой по оборонным закупкам, и укрепить оборону Великобритании", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте правительства. Теперь начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин будет курировать новый военно-стратегический штаб, в рамках которого ему будут подчиняться начальники штабов сухопутных войск, ВМС и ВВС, уточняет правительство. Помимо этого, как отмечается в заявлении, в министерстве появится должность директора по национальным вооружениям, который будет отвечать за оснащение вооружением и наращивание оборонной промышленности. По заявлению британских властей, эти реформы кардинально упростят систему минобороны и наладят организованные процессы. Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооруженные силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявлял, что вооруженные силы королевства сталкиваются с рядом серьезных проблем. До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.

https://ria.ru/20240308/britaniya-1931883634.html

https://ria.ru/20240723/admiral-1961480237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, джон хили, тони радакин