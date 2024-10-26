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Великобритания проведет реформу Министерства обороны - РИА Новости, 26.10.2024
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01:18 26.10.2024 (обновлено: 01:19 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/velikobritanija-1980196871.html
Великобритания проведет реформу Министерства обороны
Великобритания проведет реформу Министерства обороны - РИА Новости, 26.10.2024
Великобритания проведет реформу Министерства обороны
Великобритания проведет крупнейшую более чем за 50 лет реформу министерства обороны, заявило правительство страны. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T01:18
2024-10-26T01:19
в мире
великобритания
джон хили
тони радакин
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Великобритания проведет крупнейшую более чем за 50 лет реформу министерства обороны, заявило правительство страны. "Министр обороны запустил крупнейшую реформу министерства обороны более чем за 50 лет, чтобы исправить то, что комитет по бюджетному контролю называет "сломанной" системой по оборонным закупкам, и укрепить оборону Великобритании", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте правительства. Теперь начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин будет курировать новый военно-стратегический штаб, в рамках которого ему будут подчиняться начальники штабов сухопутных войск, ВМС и ВВС, уточняет правительство. Помимо этого, как отмечается в заявлении, в министерстве появится должность директора по национальным вооружениям, который будет отвечать за оснащение вооружением и наращивание оборонной промышленности. По заявлению британских властей, эти реформы кардинально упростят систему минобороны и наладят организованные процессы. Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооруженные силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявлял, что вооруженные силы королевства сталкиваются с рядом серьезных проблем. До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.
https://ria.ru/20240308/britaniya-1931883634.html
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в мире, великобритания, джон хили, тони радакин
В мире, Великобритания, Джон Хили, Тони Радакин
Великобритания проведет реформу Министерства обороны

Великобритания проведет крупнейшую за 50 лет реформу Министерства обороны

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Великобритания проведет крупнейшую более чем за 50 лет реформу министерства обороны, заявило правительство страны.
"Министр обороны запустил крупнейшую реформу министерства обороны более чем за 50 лет, чтобы исправить то, что комитет по бюджетному контролю называет "сломанной" системой по оборонным закупкам, и укрепить оборону Великобритании", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте правительства.
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Теперь начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин будет курировать новый военно-стратегический штаб, в рамках которого ему будут подчиняться начальники штабов сухопутных войск, ВМС и ВВС, уточняет правительство.
Помимо этого, как отмечается в заявлении, в министерстве появится должность директора по национальным вооружениям, который будет отвечать за оснащение вооружением и наращивание оборонной промышленности.
По заявлению британских властей, эти реформы кардинально упростят систему минобороны и наладят организованные процессы.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооруженные силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявлял, что вооруженные силы королевства сталкиваются с рядом серьезных проблем.
До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.
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