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СМИ сообщили о закрытии монастыря УПЦ в Киеве из-за провокаций - РИА Новости, 26.10.2024
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15:52 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/upts-1980264551.html
СМИ сообщили о закрытии монастыря УПЦ в Киеве из-за провокаций
СМИ сообщили о закрытии монастыря УПЦ в Киеве из-за провокаций - РИА Новости, 26.10.2024
СМИ сообщили о закрытии монастыря УПЦ в Киеве из-за провокаций
Введенский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве закрыт для посещений из-за провокаций со стороны представителей раскольнической... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:52
2024-10-26T15:52
киев
россия
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Введенский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве закрыт для посещений из-за провокаций со стороны представителей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает в субботу телеканал "Первый казацкий". "Тревожная информация из Введенского монастыря УПЦ в Киеве. Братия обители приняла решение временно закрыть монастырь для посещения. Богослужения будут продолжаться. Такое решение было принято из-за провокации возле монастыря, которую активисты устроили вчера. Для освещения провокации присутствовали и съемочные группы. Для безопасности обители она некоторое время будет оставаться закрытой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. По данным СМИ, Введенский монастырь "назначили целью, и будут стараться ему максимально навредить". Адвокат и протоиерей УПЦ Никита Чекман в сентябре сообщал, что СБУ в Киеве провела обыски во Введенском монастыре канонической УПЦ, у двух монахов изъяты личные телефоны. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20241010/upts-1977478197.html
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киев, россия, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире
Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
СМИ сообщили о закрытии монастыря УПЦ в Киеве из-за провокаций

"Первый казацкий": Введенский монастырь УПЦ в Киеве закрыли из-за провокаций ПЦУ

© AP Photo / Efrem LukatskyСобор в Киеве
Собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Собор в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Введенский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве закрыт для посещений из-за провокаций со стороны представителей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает в субботу телеканал "Первый казацкий".
"Тревожная информация из Введенского монастыря УПЦ в Киеве. Братия обители приняла решение временно закрыть монастырь для посещения. Богослужения будут продолжаться. Такое решение было принято из-за провокации возле монастыря, которую активисты устроили вчера. Для освещения провокации присутствовали и съемочные группы. Для безопасности обители она некоторое время будет оставаться закрытой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
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По данным СМИ, Введенский монастырь "назначили целью, и будут стараться ему максимально навредить".
Адвокат и протоиерей УПЦ Никита Чекман в сентябре сообщал, что СБУ в Киеве провела обыски во Введенском монастыре канонической УПЦ, у двух монахов изъяты личные телефоны.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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