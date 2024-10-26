https://ria.ru/20241026/ukraine-1980292928.html

"На убой". Во Франции забили тревогу из-за плана Зеленского

"На убой". Во Франции забили тревогу из-за плана Зеленского - РИА Новости, 26.10.2024

"На убой". Во Франции забили тревогу из-за плана Зеленского

"План победы" Зеленского сводится к выпрашиванию денег у партнеров для отправки украинцев на убой, пишет AgoraVox. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T20:26

2024-10-26T20:26

2024-10-26T20:26

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "План победы" Зеленского сводится к выпрашиванию денег у партнеров для отправки украинцев на убой, пишет AgoraVox."В реальности "план победы" Зеленского сводится к просьбе выделить крупную сумму денег, чтобы он мог и дальше отправлять украинское население на убой, пока ему не придется уйти, когда его вербовщики уже не смогут заполнять окопы трупами", — говорится в материале.Издание обращает внимание на отсутствие энтузиазма в связи с поддержкой Украины среди населения стран Запада, столкнувшихся с бюджетными кризисами."Видите ли вы уличные акции в поддержку Украины? Поезда и самолеты, полные добровольцев, готовых вступить в интернациональные бригады ВСУ?" — задается вопросами автор статьи.Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ состоит из пяиь пунктов и трех секретных дополнений и предусматривает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории и размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.Тем не менее ни на Западе, ни даже на Украине представленный документ не вызвал интереса. Так, посол США при НАТО Джулианна Смит прямым текстом заявила, что никаких перспектив приглашения Украины в альянс в краткосрочной перспективе не наблюдается, а на Украине даже на флагманских пропагандистских ресурсах наиболее сдержанные комментарии выглядели как оскорбления в адрес главы киевского режима.

https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980103885.html

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в мире, франция, украина, россия, нато