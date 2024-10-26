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В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:39 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/ukraina-1980220744.html
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2024
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:39
2024-10-26T08:39
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
киевская область
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в ночь на субботу в Киеве и ряде регионов Украины уже объявлялась воздушная тревога. Согласно данным ресурса на 08.12 мск, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины.
https://ria.ru/20240526/trevoga-1948414079.html
киев
украина
киевская область
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в мире, киев, украина, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Киевская область
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в ночь на субботу в Киеве и ряде регионов Украины уже объявлялась воздушная тревога.
Согласно данным ресурса на 08.12 мск, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины.
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаКиевская область
 
 
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