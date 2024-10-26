https://ria.ru/20241026/ukraina-1980220744.html
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2024
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:39
2024-10-26T08:39
2024-10-26T08:39
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в ночь на субботу в Киеве и ряде регионов Украины уже объявлялась воздушная тревога. Согласно данным ресурса на 08.12 мск, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины.
https://ria.ru/20240526/trevoga-1948414079.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу