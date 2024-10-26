ЦИК в Грузии начал процедуру ручного пересчета электронных голосов
Председатель ЦИК Грузии заявил о начале ручного пересчета электронных голосов
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Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили заявил, что началась процедура ручного пересчета голосов, полученных при помощи электронных систем голосования.
В 2024 году парламентские выборы впервые прошли по системе электронного голосования. Электронное голосование было возможно на более чем 90% избирательных участках.
"Сейчас ведется процедура ручного пересчета голосов", - заявил председатель на брифинге, отметив, что это необходимая процедура.
Парламентские выборы прошли в Грузии по пропорциональной системе. Избирательные участки закрылись в стране 20.00 (19.00 мск). Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий, которые договорились после выборов объединиться, суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.