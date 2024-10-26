https://ria.ru/20241026/tsik-1980296903.html

ЦИК в Грузии начал процедуру ручного пересчета электронных голосов

ЦИК в Грузии начал процедуру ручного пересчета электронных голосов - РИА Новости, 26.10.2024

ЦИК в Грузии начал процедуру ручного пересчета электронных голосов

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили заявил, что началась процедура ручного пересчета голосов, полученных при помощи электронных систем голосования. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T21:13

2024-10-26T21:13

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили заявил, что началась процедура ручного пересчета голосов, полученных при помощи электронных систем голосования. В 2024 году парламентские выборы впервые прошли по системе электронного голосования. Электронное голосование было возможно на более чем 90% избирательных участках. "Сейчас ведется процедура ручного пересчета голосов", - заявил председатель на брифинге, отметив, что это необходимая процедура. Парламентские выборы прошли в Грузии по пропорциональной системе. Избирательные участки закрылись в стране 20.00 (19.00 мск). Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий, которые договорились после выборов объединиться, суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

https://ria.ru/20241026/parlament-1980293891.html

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в мире, грузия, россия, парламентские выборы в грузии — 2024