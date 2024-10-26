https://ria.ru/20241026/tsik-1980294791.html
Председатель ЦИК в Грузии объявил парламентские выборы состоявшимися
Председатель ЦИК в Грузии объявил парламентские выборы состоявшимися - РИА Новости, 26.10.2024
Председатель ЦИК в Грузии объявил парламентские выборы состоявшимися
Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в стране состоявшимися. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T20:56
2024-10-26T20:56
2024-10-26T20:58
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в стране состоявшимися."Мы можем заявить, что выборы состоялись", - заявил Каландаришвили на брифинге.
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980293754.html
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парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, грузия
Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире, Грузия
Председатель ЦИК в Грузии объявил парламентские выборы состоявшимися
Председатель ЦИК в Грузии объявил парламентские выборы в стране состоявшимися