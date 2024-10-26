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ЦИК Грузии призвал наблюдателей не мешать избирательному процессу

ЦИК Грузии призвал наблюдателей не мешать избирательному процессу - РИА Новости, 26.10.2024

ЦИК Грузии призвал наблюдателей не мешать избирательному процессу

ЦИК Грузии призвал наблюдателей не вмешиваться в работу избирательных комиссий в ходе проходящих парламентских выборов в субботу, заявила на брифинге... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T09:12

2024-10-26T09:12

2024-10-26T09:12

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. ЦИК Грузии призвал наблюдателей не вмешиваться в работу избирательных комиссий в ходе проходящих парламентских выборов в субботу, заявила на брифинге пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани. "Избирательная администрация призывает наблюдательные организации соблюдать законодательство, не вмешиваться в функции и деятельность комиссий и тем самым способствовать проведению избирательного процесса в спокойной и профессиональной обстановке. В случае вмешательства или препятствования деятельности избирательная комиссия будет действовать в рамках закона и использовать механизмы, установленные законом", - заявила Иоселиани на брифинге. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, россия