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Группировка войск "Центр" за сутки отразила шесть контратак ВСУ
Группировка войск "Центр" за сутки отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 26.10.2024
Группировка войск "Центр" за сутки отразила шесть контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили шесть контратак ВСУ, противник потерял до 545 военнослужащих и две боевые бронемашины,... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:35
2024-10-26T12:35
2024-10-26T12:35
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили шесть контратак ВСУ, противник потерял до 545 военнослужащих и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Берестки и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. "Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 545 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка войск "Центр" за сутки отразила шесть контратак ВСУ
ВСУ потеряли до 545 военных в зоне ответственности группировки войск "Центр"