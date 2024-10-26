https://ria.ru/20241026/tsentr-1980241843.html

Группировка войск "Центр" за сутки отразила шесть контратак ВСУ

Группировка войск "Центр" за сутки отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 26.10.2024

Группировка войск "Центр" за сутки отразила шесть контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили шесть контратак ВСУ, противник потерял до 545 военнослужащих и две боевые бронемашины,... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T12:35

2024-10-26T12:35

2024-10-26T12:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили шесть контратак ВСУ, противник потерял до 545 военнослужащих и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Берестки и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. "Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 545 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность