https://ria.ru/20241026/trevoga-1980212690.html
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 26.10.2024
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T06:53
2024-10-26T06:53
2024-10-26T06:53
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977671789_0:373:640:733_1920x0_80_0_0_9d3f5cbb96e19d3f61d1f063c8ec94e4.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.27 мск. Отбой прозвучал в 6.40 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор.
https://ria.ru/20241020/kursk-1978942920.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Губернатор Смирнов: в Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА