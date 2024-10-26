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В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 26.10.2024
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06:53 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/trevoga-1980212690.html
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 26.10.2024
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T06:53
2024-10-26T06:53
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.27 мск. Отбой прозвучал в 6.40 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор.
https://ria.ru/20241020/kursk-1978942920.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

Губернатор Смирнов: в Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Марьино Рыльского района Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Марьино Рыльского района Курской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Марьино Рыльского района Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.27 мск. Отбой прозвучал в 6.40 мск.
"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор.
Глава Курской области Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
20 октября, 05:25
 
ПроисшествияКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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