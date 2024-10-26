https://ria.ru/20241026/trevoga-1980212690.html

В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 26.10.2024

В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T06:53

2024-10-26T06:53

2024-10-26T06:53

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.27 мск. Отбой прозвучал в 6.40 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор.

https://ria.ru/20241020/kursk-1978942920.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)