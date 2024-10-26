https://ria.ru/20241026/trevoga-1980203092.html

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2024

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, а также звучит в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской,... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T03:49

2024-10-26T03:49

2024-10-26T03:49

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, а также звучит в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревога объявлялась в Киеве в 0.10 мск и продлилась более часа. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве была снова объявлена в 3.29 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241025/trevoga-1980191409.html

https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980188260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины