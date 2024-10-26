В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве и девяти областях Украины объявили тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, а также звучит в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревога объявлялась в Киеве в 0.10 мск и продлилась более часа.
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Вчера, 23:08
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве была снова объявлена в 3.29 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.