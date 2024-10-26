https://ria.ru/20241026/tramp-1980236112.html

Трамп рассказал, как нужно работать в политике

Трамп рассказал, как нужно работать в политике - РИА Новости, 26.10.2024

Трамп рассказал, как нужно работать в политике

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в политике нужно работать с "подходом комика". РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T11:23

2024-10-26T11:23

2024-10-26T11:23

в мире

сша

дональд трамп

джо роган

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в политике нужно работать с "подходом комика". "Когда ты занимаешься этим (политикой - ред.), нужно как минимум относиться к этом как комик", - сказал Трамп для подкаста Джо Рогана, комментируя свои шутки в адрес американских политиков и публичных личностей. При этом, как утверждает Трамп, политика - очень опасный бизнес.

https://ria.ru/20240726/tramp-1962142344.html

сша

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Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, джо роган