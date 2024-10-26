https://ria.ru/20241026/tramp-1980236112.html
Трамп рассказал, как нужно работать в политике
Трамп рассказал, как нужно работать в политике - РИА Новости, 26.10.2024
Трамп рассказал, как нужно работать в политике
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в политике нужно работать с "подходом комика". РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T11:23
2024-10-26T11:23
2024-10-26T11:23
в мире
сша
дональд трамп
джо роган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f12189604f4e472124c5a2270ec855f3.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в политике нужно работать с "подходом комика". "Когда ты занимаешься этим (политикой - ред.), нужно как минимум относиться к этом как комик", - сказал Трамп для подкаста Джо Рогана, комментируя свои шутки в адрес американских политиков и публичных личностей. При этом, как утверждает Трамп, политика - очень опасный бизнес.
https://ria.ru/20240726/tramp-1962142344.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ff0235f9d839b17a4dec5c303b9155d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо роган
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Роган
Трамп рассказал, как нужно работать в политике
Трамп заявил, что в политике нужно работать с "подходом комика"