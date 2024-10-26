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Трамп рассказал, как нужно работать в политике - РИА Новости, 26.10.2024
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11:23 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/tramp-1980236112.html
Трамп рассказал, как нужно работать в политике
Трамп рассказал, как нужно работать в политике - РИА Новости, 26.10.2024
Трамп рассказал, как нужно работать в политике
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в политике нужно работать с "подходом комика". РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T11:23
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в мире
сша
дональд трамп
джо роган
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в политике нужно работать с "подходом комика". "Когда ты занимаешься этим (политикой - ред.), нужно как минимум относиться к этом как комик", - сказал Трамп для подкаста Джо Рогана, комментируя свои шутки в адрес американских политиков и публичных личностей. При этом, как утверждает Трамп, политика - очень опасный бизнес.
https://ria.ru/20240726/tramp-1962142344.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо роган
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Роган
Трамп рассказал, как нужно работать в политике

Трамп заявил, что в политике нужно работать с "подходом комика"

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в политике нужно работать с "подходом комика".
"Когда ты занимаешься этим (политикой - ред.), нужно как минимум относиться к этом как комик", - сказал Трамп для подкаста Джо Рогана, комментируя свои шутки в адрес американских политиков и публичных личностей.
При этом, как утверждает Трамп, политика - очень опасный бизнес.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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26 июля, 13:21
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Роган
 
 
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