Трамп раскритиковал организацию вывода войск из Афганистана
Трамп назвал организацию вывода американских войск из Афганистана ужасной
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп осудил плохую организацию вывода американских войск из Афганистана.
"То, как они выходили из Афганистана, когда люди падали с самолетов…, это было… хуже, чем в случае с Вьетнамом, когда падали вертолеты. Это было ужасно, и причин этому не было", - заявил Трамп в подкасте американского комика Джо Рогана.
Речь идет про операцию по эвакуации американских граждан из Сайгона в 1975 году под названием "Порывистый ветер", организованную в связи с приближением северовьетнамских дивизий к этому городу. Когда на авианосцах не осталось места, был отдан приказ сбросить часть вертолетов в воду. В США операция была воспринята с горечью, как печальный итог непопулярной войны.
Ранее газета Wall Street Journal в редакционной статье назвала вывод войск США из Афганистана самым разрушительным решением президента Джо Байдена. По мнению газеты, на фоне этого шага доверие к американской "системе сдерживания" рухнуло.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Ряд политиков в США называли уход американских войск из Афганистана позорным паническим бегство.