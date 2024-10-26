https://ria.ru/20241026/tegeran-1980202928.html

Ситуация в Тегеране после атаки Израиля спокойная, пишут СМИ

Ситуация в Тегеране после атаки Израиля спокойная, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024

Ситуация в Тегеране после атаки Израиля спокойная, пишут СМИ

Ситуация в Тегеране на фоне израильской атаки на Иран и сообщений о взрывах в иранской столице - спокойная, передает иранское государственное агентство Mehr. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T03:46

2024-10-26T03:46

2024-10-26T03:46

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ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Ситуация в Тегеране на фоне израильской атаки на Иран и сообщений о взрывах в иранской столице - спокойная, передает иранское государственное агентство Mehr. "Полная тишина и спокойствие на шоссе Харази на западе Тегерана. Ситуация в Тегеране спокойная", - говорится в сообщении. Агентство также публикует кадры, снятые в международном аэропорту имени имама Хомейни, он работает штатно, обстановка также спокойная. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.

https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тегеран (город), иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль