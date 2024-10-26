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Ситуация в Тегеране после атаки Израиля спокойная, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
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03:46 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/tegeran-1980202928.html
Ситуация в Тегеране после атаки Израиля спокойная, пишут СМИ
Ситуация в Тегеране после атаки Израиля спокойная, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Ситуация в Тегеране после атаки Израиля спокойная, пишут СМИ
Ситуация в Тегеране на фоне израильской атаки на Иран и сообщений о взрывах в иранской столице - спокойная, передает иранское государственное агентство Mehr. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:46
2024-10-26T03:46
в мире
тегеран (город)
иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
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ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Ситуация в Тегеране на фоне израильской атаки на Иран и сообщений о взрывах в иранской столице - спокойная, передает иранское государственное агентство Mehr. "Полная тишина и спокойствие на шоссе Харази на западе Тегерана. Ситуация в Тегеране спокойная", - говорится в сообщении. Агентство также публикует кадры, снятые в международном аэропорту имени имама Хомейни, он работает штатно, обстановка также спокойная. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
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тегеран (город)
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в мире, тегеран (город), иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Тегеран (город), Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Ситуация в Тегеране после атаки Израиля спокойная, пишут СМИ

Mehr: обстановка в Тегеране после израильской атаки на Иран спокойная

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Ситуация в Тегеране на фоне израильской атаки на Иран и сообщений о взрывах в иранской столице - спокойная, передает иранское государственное агентство Mehr.
"Полная тишина и спокойствие на шоссе Харази на западе Тегерана. Ситуация в Тегеране спокойная", - говорится в сообщении.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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19 октября, 22:01
Агентство также публикует кадры, снятые в международном аэропорту имени имама Хомейни, он работает штатно, обстановка также спокойная.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Армия обороны Израиля нанесла удары по Ирану
02:39
 
В миреТегеран (город)ИранОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Израиль
 
 
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