https://ria.ru/20241026/tegeran-1980202928.html
Ситуация в Тегеране после атаки Израиля спокойная, пишут СМИ
Ситуация в Тегеране после атаки Израиля спокойная, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Ситуация в Тегеране после атаки Израиля спокойная, пишут СМИ
Ситуация в Тегеране на фоне израильской атаки на Иран и сообщений о взрывах в иранской столице - спокойная, передает иранское государственное агентство Mehr. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:46
2024-10-26T03:46
2024-10-26T03:46
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ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Ситуация в Тегеране на фоне израильской атаки на Иран и сообщений о взрывах в иранской столице - спокойная, передает иранское государственное агентство Mehr. "Полная тишина и спокойствие на шоссе Харази на западе Тегерана. Ситуация в Тегеране спокойная", - говорится в сообщении. Агентство также публикует кадры, снятые в международном аэропорту имени имама Хомейни, он работает штатно, обстановка также спокойная. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Тегеран (город), Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Ситуация в Тегеране после атаки Израиля спокойная, пишут СМИ
Mehr: обстановка в Тегеране после израильской атаки на Иран спокойная