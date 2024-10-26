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В Тбилиси заметили колонну автомобилей с флагами Грузии и правящей партии
В Тбилиси заметили колонну автомобилей с флагами Грузии и правящей партии - РИА Новости, 26.10.2024
В Тбилиси заметили колонну автомобилей с флагами Грузии и правящей партии
Колонна автомобилей с флагами Грузии и правящей партии страны "Грузинская мечта" ездит по улицам Тбилиси в день проведения в стране парламентских выборов,... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T17:01
2024-10-26T17:01
2024-10-26T17:07
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Колонна автомобилей с флагами Грузии и правящей партии страны "Грузинская мечта" ездит по улицам Тбилиси в день проведения в стране парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. Парламентские выборы в Грузии проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
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Автоколонна с флагами Грузии и правящей партии "Грузинская мечта" на улицах Тбилиси
Автоколонна с флагами Грузии и правящей партии "Грузинская мечта" передвигается по улицам Тбилиси в день парламентских выборов в стране
2024-10-26T17:01
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PT0M16S
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в мире, грузия, россия, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Россия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси
В Тбилиси заметили колонну автомобилей с флагами Грузии и правящей партии
В Тбилиси заметили колонну машин с флагами Грузии и партии "Грузинская мечта"