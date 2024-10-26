https://ria.ru/20241026/tbilisi-1980270785.html

В Тбилиси заметили колонну автомобилей с флагами Грузии и правящей партии

В Тбилиси заметили колонну автомобилей с флагами Грузии и правящей партии - РИА Новости, 26.10.2024

В Тбилиси заметили колонну автомобилей с флагами Грузии и правящей партии

Колонна автомобилей с флагами Грузии и правящей партии страны "Грузинская мечта" ездит по улицам Тбилиси в день проведения в стране парламентских выборов,... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T17:01

2024-10-26T17:01

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Колонна автомобилей с флагами Грузии и правящей партии страны "Грузинская мечта" ездит по улицам Тбилиси в день проведения в стране парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. Парламентские выборы в Грузии проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

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Автоколонна с флагами Грузии и правящей партии "Грузинская мечта" на улицах Тбилиси Автоколонна с флагами Грузии и правящей партии "Грузинская мечта" передвигается по улицам Тбилиси в день парламентских выборов в стране 2024-10-26T17:01 true PT0M16S

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