СМИ сообщили о потасовке у избирательного участка в Тбилиси
СМИ: В Тбилиси произошла драка между сторонниками правящей партии и оппозицией
© СоцсетиДрака между сторонниками правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционными партиями на окраине Тбилиси. Кадр видео
© Соцсети
Драка между сторонниками правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционными партиями на окраине Тбилиси. Кадр видео
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Потасовка между сторонниками правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционными партиями произошла около избирательного участка в районе Глдани на окраине Тбилиси, кадры транслируют грузинские телекомпании.
В кадрах видно, как представители молодежных организаций властей и оппозиции словесно друг друга оскорбляют, слышны нецензурные высказывания, произошло несколько стычек. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. По данным телекомпаний, избирательный процесс временно приостановлен на участке.
На месте мобилизованы правоохранители.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.