https://ria.ru/20241026/tbilisi-1980256737.html

СМИ сообщили о потасовке у избирательного участка в Тбилиси

СМИ сообщили о потасовке у избирательного участка в Тбилиси - РИА Новости, 26.10.2024

СМИ сообщили о потасовке у избирательного участка в Тбилиси

Потасовка между сторонниками правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционными партиями произошла около избирательного участка в районе Глдани на окраине... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T14:47

2024-10-26T14:47

2024-10-26T14:56

в мире

тбилиси

россия

парламентские выборы в грузии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980257652_0:12:2047:1163_1920x0_80_0_0_89ec56e23485d515be657fed3c58052b.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Потасовка между сторонниками правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционными партиями произошла около избирательного участка в районе Глдани на окраине Тбилиси, кадры транслируют грузинские телекомпании. В кадрах видно, как представители молодежных организаций властей и оппозиции словесно друг друга оскорбляют, слышны нецензурные высказывания, произошло несколько стычек. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. По данным телекомпаний, избирательный процесс временно приостановлен на участке. На месте мобилизованы правоохранители. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980240248.html

https://ria.ru/20241026/oppozitsija-1980229146.html

тбилиси

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тбилиси, россия, парламентские выборы в грузии — 2024, происшествия