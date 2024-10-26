Рейтинг@Mail.ru
Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню ЗРК NASAMS - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:11 26.10.2024 (обновлено: 04:30 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/tayvan-1980204113.html
Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню ЗРК NASAMS
Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню ЗРК NASAMS - РИА Новости, 26.10.2024
Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню ЗРК NASAMS
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню трех ЗРК NASAMS и связанного оборудования, в том числе радарные системы Sentinel, на 1,16 миллиарда... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T04:11
2024-10-26T04:30
в мире
сша
тайвань
государственный департамент сша
министерство обороны сша
тайбэй
raytheon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828317948_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_2f95493ab534a43aadb683f52dca9c91.jpg
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню трех ЗРК NASAMS и связанного оборудования, в том числе радарные системы Sentinel, на 1,16 миллиарда долларов, заявил в субботу Пентагон."Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи зарубежным военным представительствам Тайбэя по экономическим и культурным вопросам в США ЗРК NASAMS и соответствующего оборудования на сумму 1,16 милли долларов США... (Тайвань - ред.) запросила закупку трех ЗРК NASAMS средней дальности, в том числе три радиолокационные системы AN/MPQ-64F1 Sentinel, 123 усовершенствованные ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" увеличенной дальности", - говорится в заявлении.Основным исполнителем заказа будет американский концерн Raytheon. Пентагон утверждает, что продажа улучшит политическую стабильность и военный баланс в регионе, а также усилит способность получателя противостоять текущим и будущим угрозам.
https://ria.ru/20241024/snaryazhenie-1979814710.html
сша
тайвань
тайбэй
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828317948_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_b54b77dfb183015983d18076551c5165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тайвань, государственный департамент сша, министерство обороны сша, тайбэй, raytheon
В мире, США, Тайвань, Государственный департамент США, Министерство обороны США, Тайбэй, Raytheon
Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню ЗРК NASAMS

Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню ЗРК NASAMS и связанного оборудования

© AP Photo / Chiang Ying-yingВертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню трех ЗРК NASAMS и связанного оборудования, в том числе радарные системы Sentinel, на 1,16 миллиарда долларов, заявил в субботу Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи зарубежным военным представительствам Тайбэя по экономическим и культурным вопросам в США ЗРК NASAMS и соответствующего оборудования на сумму 1,16 милли долларов США... (Тайвань - ред.) запросила закупку трех ЗРК NASAMS средней дальности, в том числе три радиолокационные системы AN/MPQ-64F1 Sentinel, 123 усовершенствованные ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" увеличенной дальности", - говорится в заявлении.
Основным исполнителем заказа будет американский концерн Raytheon. Пентагон утверждает, что продажа улучшит политическую стабильность и военный баланс в регионе, а также усилит способность получателя противостоять текущим и будущим угрозам.
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
США поставили Тайваню военное снаряжение с плесенью, пишут СМИ
24 октября, 14:49
 
В миреСШАТайваньГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАТайбэйRaytheon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала