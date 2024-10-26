https://ria.ru/20241026/tayvan-1980204113.html

Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню ЗРК NASAMS

Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню ЗРК NASAMS - РИА Новости, 26.10.2024

Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню ЗРК NASAMS

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню трех ЗРК NASAMS и связанного оборудования, в том числе радарные системы Sentinel, на 1,16 миллиарда... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T04:11

2024-10-26T04:11

2024-10-26T04:30

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тайвань

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню трех ЗРК NASAMS и связанного оборудования, в том числе радарные системы Sentinel, на 1,16 миллиарда долларов, заявил в субботу Пентагон."Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи зарубежным военным представительствам Тайбэя по экономическим и культурным вопросам в США ЗРК NASAMS и соответствующего оборудования на сумму 1,16 милли долларов США... (Тайвань - ред.) запросила закупку трех ЗРК NASAMS средней дальности, в том числе три радиолокационные системы AN/MPQ-64F1 Sentinel, 123 усовершенствованные ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" увеличенной дальности", - говорится в заявлении.Основным исполнителем заказа будет американский концерн Raytheon. Пентагон утверждает, что продажа улучшит политическую стабильность и военный баланс в регионе, а также усилит способность получателя противостоять текущим и будущим угрозам.

https://ria.ru/20241024/snaryazhenie-1979814710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, тайвань, государственный департамент сша, министерство обороны сша, тайбэй, raytheon