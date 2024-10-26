Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню ЗРК NASAMS
Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню ЗРК NASAMS и связанного оборудования
© AP Photo / Chiang Ying-yingВертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню трех ЗРК NASAMS и связанного оборудования, в том числе радарные системы Sentinel, на 1,16 миллиарда долларов, заявил в субботу Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи зарубежным военным представительствам Тайбэя по экономическим и культурным вопросам в США ЗРК NASAMS и соответствующего оборудования на сумму 1,16 милли долларов США... (Тайвань - ред.) запросила закупку трех ЗРК NASAMS средней дальности, в том числе три радиолокационные системы AN/MPQ-64F1 Sentinel, 123 усовершенствованные ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" увеличенной дальности", - говорится в заявлении.
Основным исполнителем заказа будет американский концерн Raytheon. Пентагон утверждает, что продажа улучшит политическую стабильность и военный баланс в регионе, а также усилит способность получателя противостоять текущим и будущим угрозам.
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