https://ria.ru/20241026/tanzanija-1980215099.html

В Танзании установили памятник Пушкину

В Танзании установили памятник Пушкину - РИА Новости, 26.10.2024

В Танзании установили памятник Пушкину

Памятник Александру Пушкину установили в Танзании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T07:32

2024-10-26T07:32

2024-10-26T07:46

танзания

дар-эс-салам

эфиопия

александр пушкин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

памятники

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Памятник Александру Пушкину установили в Танзании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества. Церемония открытия бюста состоялась в выставочном зале Русского дома в Дар-эс-Саламе. Она была проведена в рамках мероприятий по празднованию 225-летия поэта. Памятник создан российским скульптором Александром Козининым. На церемонию открытия были приглашены более 150 человек, среди которых представители национального музея Танзании, центральной библиотеки, национального Совета по искусству, работники российского посольства, а также соотечественники. "Удивительно, насколько русские люди любят и чтут свою культуру, своих литературных деятелей. Для нас, танзанийцев, это большой урок", — сказал на церемонии директор национального Совета по культуре Танзании Кельвин Матунгва Станслаус. Он выразил надежду, что танзанийцы тоже будут бережно относиться к своей культуре и истории, не забывать и чтить свои корни. "Нам приятно, что мы будем это делать плечо к плечу с русскими", — добавил Станслаус. Ранее на африканском континенте памятники Пушкину были установлены в Эфиопии, Конго и Эритрее.

https://ria.ru/20241002/pushkin-1975958355.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

танзания, дар-эс-салам, эфиопия, александр пушкин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, памятники