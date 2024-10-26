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В Танзании установили памятник Пушкину - РИА Новости, 26.10.2024
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07:32 26.10.2024 (обновлено: 07:46 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/tanzanija-1980215099.html
В Танзании установили памятник Пушкину
В Танзании установили памятник Пушкину - РИА Новости, 26.10.2024
В Танзании установили памятник Пушкину
Памятник Александру Пушкину установили в Танзании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:32
2024-10-26T07:46
танзания
дар-эс-салам
эфиопия
александр пушкин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
памятники
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Памятник Александру Пушкину установили в Танзании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества. Церемония открытия бюста состоялась в выставочном зале Русского дома в Дар-эс-Саламе. Она была проведена в рамках мероприятий по празднованию 225-летия поэта. Памятник создан российским скульптором Александром Козининым. На церемонию открытия были приглашены более 150 человек, среди которых представители национального музея Танзании, центральной библиотеки, национального Совета по искусству, работники российского посольства, а также соотечественники. "Удивительно, насколько русские люди любят и чтут свою культуру, своих литературных деятелей. Для нас, танзанийцев, это большой урок", — сказал на церемонии директор национального Совета по культуре Танзании Кельвин Матунгва Станслаус. Он выразил надежду, что танзанийцы тоже будут бережно относиться к своей культуре и истории, не забывать и чтить свои корни. "Нам приятно, что мы будем это делать плечо к плечу с русскими", — добавил Станслаус. Ранее на африканском континенте памятники Пушкину были установлены в Эфиопии, Конго и Эритрее.
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танзания, дар-эс-салам, эфиопия, александр пушкин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, памятники
Танзания, Дар-эс-Салам, Эфиопия, Александр Пушкин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире, Памятники
В Танзании установили памятник Пушкину

В Танзании в Русском доме в Дар-эс-Саламе установили памятник Александру Пушкину

© РИА Новости / Юрий Каплун | Перейти в медиабанкРепродукция картины Ореста Кипренского "Портрет А.С. Пушкина"
Репродукция картины Ореста Кипренского Портрет А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Юрий Каплун
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Репродукция картины Ореста Кипренского "Портрет А.С. Пушкина". Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Памятник Александру Пушкину установили в Танзании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества.
Церемония открытия бюста состоялась в выставочном зале Русского дома в Дар-эс-Саламе. Она была проведена в рамках мероприятий по празднованию 225-летия поэта. Памятник создан российским скульптором Александром Козининым.
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На церемонию открытия были приглашены более 150 человек, среди которых представители национального музея Танзании, центральной библиотеки, национального Совета по искусству, работники российского посольства, а также соотечественники.
"Удивительно, насколько русские люди любят и чтут свою культуру, своих литературных деятелей. Для нас, танзанийцев, это большой урок", — сказал на церемонии директор национального Совета по культуре Танзании Кельвин Матунгва Станслаус.
Он выразил надежду, что танзанийцы тоже будут бережно относиться к своей культуре и истории, не забывать и чтить свои корни.
"Нам приятно, что мы будем это делать плечо к плечу с русскими", — добавил Станслаус.
Ранее на африканском континенте памятники Пушкину были установлены в Эфиопии, Конго и Эритрее.
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ТанзанияДар-эс-СаламЭфиопияАлександр ПушкинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В миреПамятники
 
 
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