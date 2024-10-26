https://ria.ru/20241026/svo-1980293152.html

В Пермском крае увеличили выплату участникам спецоперации

В Пермском крае увеличили выплату участникам спецоперации - РИА Новости, 26.10.2024

В Пермском крае увеличили выплату участникам спецоперации

Единовременную выплату участникам СВО в Пермском крае увеличили с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T20:28

2024-10-26T20:28

2024-10-26T20:28

специальная военная операция на украине

пермский край

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ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Единовременную выплату участникам СВО в Пермском крае увеличили с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Региональная единовременная выплата участникам специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт с Минобороны РФ, увеличена с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что финансовые средства получат те, кто заключит контракт на службу в зоне СВО сроком на один год и более в период с 25 октября до 31 декабря 2024 года. С учетом федеральной выплаты (400 тысяч рублей), общая единовременная выплата при заключении контракта в Пермском крае составит 1,9 млн рублей, добавили в краевом правительстве.

https://ria.ru/20241011/svo-1977572851.html

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пермский край, россия