Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае увеличили выплату участникам спецоперации - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/svo-1980293152.html
В Пермском крае увеличили выплату участникам спецоперации
В Пермском крае увеличили выплату участникам спецоперации - РИА Новости, 26.10.2024
В Пермском крае увеличили выплату участникам спецоперации
Единовременную выплату участникам СВО в Пермском крае увеличили с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T20:28
2024-10-26T20:28
специальная военная операция на украине
пермский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966545954_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_92af4e14ab3c51161f324fc1d32e554e.jpg
ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Единовременную выплату участникам СВО в Пермском крае увеличили с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Региональная единовременная выплата участникам специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт с Минобороны РФ, увеличена с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что финансовые средства получат те, кто заключит контракт на службу в зоне СВО сроком на один год и более в период с 25 октября до 31 декабря 2024 года. С учетом федеральной выплаты (400 тысяч рублей), общая единовременная выплата при заключении контракта в Пермском крае составит 1,9 млн рублей, добавили в краевом правительстве.
https://ria.ru/20241011/svo-1977572851.html
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966545954_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e9d6172b2998013802ac000f8a8cab37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, россия
Специальная военная операция на Украине, Пермский край, Россия
В Пермском крае увеличили выплату участникам спецоперации

В Пермском крае увеличили выплату участникам СВО до 1,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБойцы 810 бригады морской пехоты Черноморского флота
Бойцы 810 бригады морской пехоты Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Единовременную выплату участникам СВО в Пермском крае увеличили с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Региональная единовременная выплата участникам специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт с Минобороны РФ, увеличена с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что финансовые средства получат те, кто заключит контракт на службу в зоне СВО сроком на один год и более в период с 25 октября до 31 декабря 2024 года.
С учетом федеральной выплаты (400 тысяч рублей), общая единовременная выплата при заключении контракта в Пермском крае составит 1,9 млн рублей, добавили в краевом правительстве.
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Самарской области увеличат выплату участникам СВО
11 октября, 12:42
 
Специальная военная операция на УкраинеПермский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала