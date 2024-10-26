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Женщины из медбатальона "Днепра" рассказали о своем участии в СВО - РИА Новости, 26.10.2024
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05:34 26.10.2024 (обновлено: 08:34 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/svo-1980208499.html
Женщины из медбатальона "Днепра" рассказали о своем участии в СВО
Женщины из медбатальона "Днепра" рассказали о своем участии в СВО - РИА Новости, 26.10.2024
Женщины из медбатальона "Днепра" рассказали о своем участии в СВО
Женщины-военнослужащие медицинского батальона группировки войск "Днепр" рассказали РИА Новости, почему им важно принимать участие в СВО. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:34
2024-10-26T08:34
специальная военная операция на украине
безопасность
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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 26 окт - РИА Новости. Женщины-военнослужащие медицинского батальона группировки войск "Днепр" рассказали РИА Новости, почему им важно принимать участие в СВО. "Это место для женщин, это наша работа. Тут нет женщин, мужчин, мы же на войне находимся. Все одинаково работаем", - сказала медсестра-анестезист с позывным "Хеда". Она рассказала, что до СВО также работала медсестрой. С началом спецоперации подписала контракт, чтобы помогать людям в зоне боевых действий, как и ее коллеги. Женщина призналась, что страх уже давно прошел, и теперь она уверенно работает в подземном госпитале. "Я помню, у нас "Хеда"... так боялась, она так переживала, у нее детки есть... А теперь она такой вот у нас солдат... Все женщины, пришедшие сюда, все герои", - рассказала операционная медсестра с позывным "Тигра". По ее словам, слезы остались дома, а в зоне СВО у выбравших военный путь - работа и обязанности. Женщины-военнослужащие подчеркивают, что для бойцов они создают домашний уют и оказывают не только медицинскую, но и психологическую поддержку. "Мы даем им тепло, заботу. Они чувствуют любовь нашу, такую вот, православную. Мы с душой, с любовью к ним. Ухаживаем, как за родными. Они и есть наши родные. Это же наши такие же мужья, братья, сестры", - сказала медсестра с позывным "Рафа". Именно за теплое отношение в первую очередь благодарят женский медицинский персонал выздоровевшие бойцы, поскольку врач лечит не только делом, но и словом, добавила врач-терапевт и кардиолог с позывным "Нур". "Мы для них лучик света. Им как-то становится сразу легче, когда они видят девушек. Они видят в нас не только медицинскую поддержку, они видят в нас психологическую, моральную поддержку", - рассказала начальник приемно-сортировочного отделения с позывным "Грация". "Тигра" добавила, что женщины становятся для бойцов матерями, сестрами, и те чувствуют такое отношение. "Они потом приезжают, уже говорят: доктора, спасибо вам большое, вы поддержали именно в тот момент, когда я в этом нуждался", - отметила "Нур". Женщины-военнослужащие, как и их сослуживцы-мужчины, живут в палатках и блиндажах. Самым сложным этапом службы называют обучение на полигоне, а в полевой жизни скучают по горячему душу. Однако терпеть трудности, признаются они, для общей победы несложно.
https://ria.ru/20241025/medsestra-1979949891.html
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980099107.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Женщины-медики о том, почему им важно принимать участие в спецоперации
Женщины-военнослужащие медицинского батальона группировки войск "Днепр" рассказали РИА Новости, почему им важно принимать участие в спецоперации
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Женщины из медбатальона "Днепра" рассказали о своем участии в СВО

Женщины из медбатальона "Днепра" рассказали, почему им важно участвовать в СВО

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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 26 окт - РИА Новости. Женщины-военнослужащие медицинского батальона группировки войск "Днепр" рассказали РИА Новости, почему им важно принимать участие в СВО.
"Это место для женщин, это наша работа. Тут нет женщин, мужчин, мы же на войне находимся. Все одинаково работаем", - сказала медсестра-анестезист с позывным "Хеда".
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Она рассказала, что до СВО также работала медсестрой. С началом спецоперации подписала контракт, чтобы помогать людям в зоне боевых действий, как и ее коллеги. Женщина призналась, что страх уже давно прошел, и теперь она уверенно работает в подземном госпитале.
«
"Я помню, у нас "Хеда"... так боялась, она так переживала, у нее детки есть... А теперь она такой вот у нас солдат... Все женщины, пришедшие сюда, все герои", - рассказала операционная медсестра с позывным "Тигра".
По ее словам, слезы остались дома, а в зоне СВО у выбравших военный путь - работа и обязанности. Женщины-военнослужащие подчеркивают, что для бойцов они создают домашний уют и оказывают не только медицинскую, но и психологическую поддержку.
"Мы даем им тепло, заботу. Они чувствуют любовь нашу, такую вот, православную. Мы с душой, с любовью к ним. Ухаживаем, как за родными. Они и есть наши родные. Это же наши такие же мужья, братья, сестры", - сказала медсестра с позывным "Рафа".
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Именно за теплое отношение в первую очередь благодарят женский медицинский персонал выздоровевшие бойцы, поскольку врач лечит не только делом, но и словом, добавила врач-терапевт и кардиолог с позывным "Нур".
"Мы для них лучик света. Им как-то становится сразу легче, когда они видят девушек. Они видят в нас не только медицинскую поддержку, они видят в нас психологическую, моральную поддержку", - рассказала начальник приемно-сортировочного отделения с позывным "Грация".
"Тигра" добавила, что женщины становятся для бойцов матерями, сестрами, и те чувствуют такое отношение. "Они потом приезжают, уже говорят: доктора, спасибо вам большое, вы поддержали именно в тот момент, когда я в этом нуждался", - отметила "Нур".
Женщины-военнослужащие, как и их сослуживцы-мужчины, живут в палатках и блиндажах. Самым сложным этапом службы называют обучение на полигоне, а в полевой жизни скучают по горячему душу. Однако терпеть трудности, признаются они, для общей победы несложно.
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