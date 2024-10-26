https://ria.ru/20241026/svjaschennik-1980219605.html

Священник рассказал о помощи семьям на грани развода

Священник рассказал о помощи семьям на грани развода - РИА Новости, 26.10.2024

Священник рассказал о помощи семьям на грани развода

В первый месяц работы столичного церковного центра для семей на грани развода помощь получают четыре семьи, обращались и другие люди, но было уже слишком... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T08:27

2024-10-26T08:27

2024-10-26T08:27

религия

россия

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. В первый месяц работы столичного церковного центра для семей на грани развода помощь получают четыре семьи, обращались и другие люди, но было уже слишком поздно: зачастую, пока семья не развалилась, многие думают, что могут справиться сами, рассказал РИА Новости духовник душепопечительского православного центра святого праведного Иоанна Кронштадтского в Люблино протоиерей Михаил Зазвонов. "Сейчас я веду четыре пары. С каждой по 8 часов консультирования в месяц (парой и по отдельности). Были и другие обращения, но, к сожалению, зачастую люди приходят, когда уже поздно, когда супруг или супруга делать ничего уже не хочет, а те, у кого еще ничего не разрушилось, считают, что могут справиться сами", - сказал отец Михаил. Ранее он рассказывал, что в сентябре на базе душепопечительского центра в Люблино открыли общегородской епархиальный центр помощи семьям на грани развода, где священник и психологи будут бесплатно консультировать семейные пары. Он отмечал, что душепопечительский центр действует уже много лет, помогает зависимым: там могут пройти реабилитацию после сект, оккультизма, психологических и манипулятивных технологий и так далее, а в сентябре открыли новое направление – семья и родовспоможение. По его словам, консультации для семей на грани развода проходят очно по средам и пятницам с 11 до 18 часов. Также в центре в домовом храме каждую субботу проводят молебны Пресвятой Богородице для беременных – "специальный молебен, когда просят укрепить силы беременных и здоровье малыша, получить благословение на беременность, роды – их благоприятное разрешение".

https://ria.ru/20241024/kouchi-1979775226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия