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Священник рассказал о помощи семьям на грани развода - РИА Новости, 26.10.2024
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Религия
 
08:27 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/svjaschennik-1980219605.html
Священник рассказал о помощи семьям на грани развода
Священник рассказал о помощи семьям на грани развода - РИА Новости, 26.10.2024
Священник рассказал о помощи семьям на грани развода
В первый месяц работы столичного церковного центра для семей на грани развода помощь получают четыре семьи, обращались и другие люди, но было уже слишком... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:27
2024-10-26T08:27
религия
россия
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. В первый месяц работы столичного церковного центра для семей на грани развода помощь получают четыре семьи, обращались и другие люди, но было уже слишком поздно: зачастую, пока семья не развалилась, многие думают, что могут справиться сами, рассказал РИА Новости духовник душепопечительского православного центра святого праведного Иоанна Кронштадтского в Люблино протоиерей Михаил Зазвонов. "Сейчас я веду четыре пары. С каждой по 8 часов консультирования в месяц (парой и по отдельности). Были и другие обращения, но, к сожалению, зачастую люди приходят, когда уже поздно, когда супруг или супруга делать ничего уже не хочет, а те, у кого еще ничего не разрушилось, считают, что могут справиться сами", - сказал отец Михаил. Ранее он рассказывал, что в сентябре на базе душепопечительского центра в Люблино открыли общегородской епархиальный центр помощи семьям на грани развода, где священник и психологи будут бесплатно консультировать семейные пары. Он отмечал, что душепопечительский центр действует уже много лет, помогает зависимым: там могут пройти реабилитацию после сект, оккультизма, психологических и манипулятивных технологий и так далее, а в сентябре открыли новое направление – семья и родовспоможение. По его словам, консультации для семей на грани развода проходят очно по средам и пятницам с 11 до 18 часов. Также в центре в домовом храме каждую субботу проводят молебны Пресвятой Богородице для беременных – "специальный молебен, когда просят укрепить силы беременных и здоровье малыша, получить благословение на беременность, роды – их благоприятное разрешение".
https://ria.ru/20241024/kouchi-1979775226.html
https://ria.ru/20240530/monitoring-1949514495.html
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Религия, Россия
Священник рассказал о помощи семьям на грани развода

Протоиерей: многие семьи на грани развода обращаются за помощью слишком поздно

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве
Люди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. В первый месяц работы столичного церковного центра для семей на грани развода помощь получают четыре семьи, обращались и другие люди, но было уже слишком поздно: зачастую, пока семья не развалилась, многие думают, что могут справиться сами, рассказал РИА Новости духовник душепопечительского православного центра святого праведного Иоанна Кронштадтского в Люблино протоиерей Михаил Зазвонов.
"Сейчас я веду четыре пары. С каждой по 8 часов консультирования в месяц (парой и по отдельности). Были и другие обращения, но, к сожалению, зачастую люди приходят, когда уже поздно, когда супруг или супруга делать ничего уже не хочет, а те, у кого еще ничего не разрушилось, считают, что могут справиться сами", - сказал отец Михаил.
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Ранее он рассказывал, что в сентябре на базе душепопечительского центра в Люблино открыли общегородской епархиальный центр помощи семьям на грани развода, где священник и психологи будут бесплатно консультировать семейные пары. Он отмечал, что душепопечительский центр действует уже много лет, помогает зависимым: там могут пройти реабилитацию после сект, оккультизма, психологических и манипулятивных технологий и так далее, а в сентябре открыли новое направление – семья и родовспоможение.
По его словам, консультации для семей на грани развода проходят очно по средам и пятницам с 11 до 18 часов. Также в центре в домовом храме каждую субботу проводят молебны Пресвятой Богородице для беременных – "специальный молебен, когда просят укрепить силы беременных и здоровье малыша, получить благословение на беременность, роды – их благоприятное разрешение".
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