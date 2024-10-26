https://ria.ru/20241026/sumy-1980296385.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 26.10.2024
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T21:09
2024-10-26T21:09
2024-10-26T21:09
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской, Харьковской и Черниговской областях звучит воздушная тревога. "В Сумах слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241026/vzryvy-1980223101.html
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украина, черниговская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черниговская область, Вооруженные силы РФ
В Сумах прогремели взрывы
"Общественное": в Сумах на севере Украины прогремели взрывы