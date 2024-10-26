https://ria.ru/20241026/sudokhodstvo-1980267541.html

Источник рассказал об идее Гутерреша по судоходству в Черном море

Источник рассказал об идее Гутерреша по судоходству в Черном море - РИА Новости, 26.10.2024

Источник рассказал об идее Гутерреша по судоходству в Черном море

Источник в российском МИД заявил РИА Новости, что нынешняя инициатива генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству, судя по всему, была подготовлена в Киеве,... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T16:29

2024-10-26T16:29

2024-10-26T16:29

в мире

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россия

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владимир зеленский

оон

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Источник в российском МИД заявил РИА Новости, что нынешняя инициатива генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству, судя по всему, была подготовлена в Киеве, президент России Владимир Путин обещал изучить ее. Собеседник напомнил, что "аналогичное предложение Гутерреша по восстановлению судоходства в Черном море, оформленное в июле 2022 года, не сработало из-за того, что не выполнялся второй компонент этой инициативы (облегчение экспорта российского продовольствия и удобрений)". "Еще один заход генсекретарь ООН делал в марте сего года, Россия была готова на него согласиться, но в самый последний момент Владимир Зеленский отказался от этой идеи", - добавил источник. "В отношении же нынешней инициативы Гутерреша, которая, судя по всему, была подготовлена в Киеве, - Владимир Путин обещал изучить ее", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240611/putin-1952275527.html

киев

россия

черное море

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в мире, киев, россия, черное море, антониу гутерреш, владимир путин, владимир зеленский, оон