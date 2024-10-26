Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 26 октября: ВС России освободили Александрополь в ДНР - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980281277.html
Спецоперация, 26 октября: ВС России освободили Александрополь в ДНР
Спецоперация, 26 октября: ВС России освободили Александрополь в ДНР - РИА Новости, 26.10.2024
Спецоперация, 26 октября: ВС России освободили Александрополь в ДНР
Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:43
2024-10-26T18:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
сергей лебедев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978302165_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_d75faf7844379bcb2403d59ea8e54c0b.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщило в субботу Минобороны РФ. Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2035 военных, следует из сводки военного ведомства. На курском направлении Киев потерял за сутки более 350 военных, восемь сдались в плен, сообщает Минобороны. Украина ночью и в течение дня атаковала дронами Белгородскую, Брянскую, Курскую, Липецкую и Орловскую области. Помощь Украине продолжитсяУкраине предоставят кредит на сумму около 50 миллиардов долларов, чтобы Владимир Зеленский "не вякал" про ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она написала в своем Telegram-канале, что в Брюсселе Зеленский вновь выдвинул всему миру ультиматум: "Либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие". По словам официального представителя МИДа, постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили, и уже через неделю в Киеве дали заднюю. По ее мнению, Зеленский решил обогатить мировую историографию поразительной в своей абсурдности политикой. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall в интервью газете Welt Армин Паппергер заявил, что Украина продолжит вооружаться, наращивая запасы боеприпасов и техники, даже в случае мирного урегулирования конфликта. Концерн строит на Украине четыре военных завода. В интервью Welt Паппергер подчеркнул, что не ожидает спада в прибыльном бизнесе по производству боеприпасов даже в случае заключения мирного соглашения. По его мнению, Украина "будет в случае наступления мира готовиться уже к следующему возможному" конфликту. Трамп не допустил бы войныКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что никогда бы не допустил конфликта на Украине, если бы был на посту президента Америки. Трамп заявил для подкаста американского комика Джо Рогана, что угрожал президенту России Владимиру Путину "нанести удар по центру Москвы" в случае, если он "нацелится" на Украину". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание американского политика журналистам, заявил, что Кремль предпочитает не предавать публичности содержание разговоров на высшем уровне. Штрихи мобилизации на УкраинеЖители Одессы устроили бунт против сотрудников военкомата, проводивших с облавой на местный рынок. Силовики захватили большое количество мужчин, но местным жителям удалось вытеснить военных с территории и отбить задержанных. Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, где их избивают и не дают еды и воды. Он предоставил агентству видео, которое снял один из задержанных ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) в Вознесенске Николаевской области. Автор показывает подвал, в котором он должен содержаться, и комментирует: "Такая бомжатня, стоя спать буду". Как пояснил Лебедев, на видео - подвальное помещение, где "держат отловленных мужиков в городе Вознесенск Николаевской области. Запихивают отловленных в такие места, чтобы минимизировать возможность побега". Как сообщали ему местные жители, задержанным не дают еды и воды, пока они не подпишут бумагу о добровольном вступлении в ВСУ. По словам Лебедева, после подписания документов бронь "уже не поможет". При отказе подписывать бумаги о добровольной мобилизации, пойманного могут избить и забить до смерти, рассказал Лебедев. Собеседник агентства также рассказал о "добровольце" из Одессы, который не помнит, как подписал документы: он в ТЦК попросил попить воды, а пришел в себя через три дня. Документы все были подписаны, но как он это делал, "новобранец" не помнил.
https://ria.ru/20241026/obstrel-1980194334.html
https://ria.ru/20241026/kredit-1980259476.html
https://ria.ru/20241026/odessa-1980248428.html
https://ria.ru/20241004/bunt-1976286345.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978302165_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_7284de8f05174cf0e64a902d74bb56d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лебедев, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лебедев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО

Спецоперация, 26 октября: ВС России освободили Александрополь в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщило в субботу Минобороны РФ.
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2035 военных, следует из сводки военного ведомства. На курском направлении Киев потерял за сутки более 350 военных, восемь сдались в плен, сообщает Минобороны. Украина ночью и в течение дня атаковала дронами Белгородскую, Брянскую, Курскую, Липецкую и Орловскую области.
Последствия атаки ВСУ в Центрально-Городском районе Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли ДНР, заявили в СЦКК
Вчера, 00:07

Помощь Украине продолжится

Украине предоставят кредит на сумму около 50 миллиардов долларов, чтобы Владимир Зеленский "не вякал" про ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она написала в своем Telegram-канале, что в Брюсселе Зеленский вновь выдвинул всему миру ультиматум: "Либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие".
По словам официального представителя МИДа, постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили, и уже через неделю в Киеве дали заднюю. По ее мнению, Зеленский решил обогатить мировую историографию поразительной в своей абсурдности политикой.
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall в интервью газете Welt Армин Паппергер заявил, что Украина продолжит вооружаться, наращивая запасы боеприпасов и техники, даже в случае мирного урегулирования конфликта. Концерн строит на Украине четыре военных завода. В интервью Welt Паппергер подчеркнул, что не ожидает спада в прибыльном бизнесе по производству боеприпасов даже в случае заключения мирного соглашения. По его мнению, Украина "будет в случае наступления мира готовиться уже к следующему возможному" конфликту.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
В ЕК рассказали о механизме погашения кредита Украине от G7
Вчера, 15:11

Трамп не допустил бы войны

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что никогда бы не допустил конфликта на Украине, если бы был на посту президента Америки. Трамп заявил для подкаста американского комика Джо Рогана, что угрожал президенту России Владимиру Путину "нанести удар по центру Москвы" в случае, если он "нацелится" на Украину". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание американского политика журналистам, заявил, что Кремль предпочитает не предавать публичности содержание разговоров на высшем уровне.

Штрихи мобилизации на Украине

Жители Одессы устроили бунт против сотрудников военкомата, проводивших с облавой на местный рынок. Силовики захватили большое количество мужчин, но местным жителям удалось вытеснить военных с территории и отбить задержанных.
Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, где их избивают и не дают еды и воды. Он предоставил агентству видео, которое снял один из задержанных ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) в Вознесенске Николаевской области.
Бунт против военкомов на рынке в Одессе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Жители Одессы устроили бунт против силовой мобилизации
Вчера, 13:24
Автор показывает подвал, в котором он должен содержаться, и комментирует: "Такая бомжатня, стоя спать буду". Как пояснил Лебедев, на видео - подвальное помещение, где "держат отловленных мужиков в городе Вознесенск Николаевской области. Запихивают отловленных в такие места, чтобы минимизировать возможность побега".
Как сообщали ему местные жители, задержанным не дают еды и воды, пока они не подпишут бумагу о добровольном вступлении в ВСУ. По словам Лебедева, после подписания документов бронь "уже не поможет". При отказе подписывать бумаги о добровольной мобилизации, пойманного могут избить и забить до смерти, рассказал Лебедев.
Собеседник агентства также рассказал о "добровольце" из Одессы, который не помнит, как подписал документы: он в ТЦК попросил попить воды, а пришел в себя через три дня. Документы все были подписаны, но как он это делал, "новобранец" не помнил.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
СМИ: в отправленной в Донбасс бригаде ВСУ вспыхнул бунт
4 октября, 03:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛебедевДональд ТрампВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала