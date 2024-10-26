https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980281277.html

Спецоперация, 26 октября: ВС России освободили Александрополь в ДНР

Спецоперация, 26 октября: ВС России освободили Александрополь в ДНР - РИА Новости, 26.10.2024

Спецоперация, 26 октября: ВС России освободили Александрополь в ДНР

Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T18:43

2024-10-26T18:43

2024-10-26T18:43

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщило в субботу Минобороны РФ. Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2035 военных, следует из сводки военного ведомства. На курском направлении Киев потерял за сутки более 350 военных, восемь сдались в плен, сообщает Минобороны. Украина ночью и в течение дня атаковала дронами Белгородскую, Брянскую, Курскую, Липецкую и Орловскую области. Помощь Украине продолжитсяУкраине предоставят кредит на сумму около 50 миллиардов долларов, чтобы Владимир Зеленский "не вякал" про ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она написала в своем Telegram-канале, что в Брюсселе Зеленский вновь выдвинул всему миру ультиматум: "Либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие". По словам официального представителя МИДа, постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили, и уже через неделю в Киеве дали заднюю. По ее мнению, Зеленский решил обогатить мировую историографию поразительной в своей абсурдности политикой. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall в интервью газете Welt Армин Паппергер заявил, что Украина продолжит вооружаться, наращивая запасы боеприпасов и техники, даже в случае мирного урегулирования конфликта. Концерн строит на Украине четыре военных завода. В интервью Welt Паппергер подчеркнул, что не ожидает спада в прибыльном бизнесе по производству боеприпасов даже в случае заключения мирного соглашения. По его мнению, Украина "будет в случае наступления мира готовиться уже к следующему возможному" конфликту. Трамп не допустил бы войныКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что никогда бы не допустил конфликта на Украине, если бы был на посту президента Америки. Трамп заявил для подкаста американского комика Джо Рогана, что угрожал президенту России Владимиру Путину "нанести удар по центру Москвы" в случае, если он "нацелится" на Украину". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание американского политика журналистам, заявил, что Кремль предпочитает не предавать публичности содержание разговоров на высшем уровне. Штрихи мобилизации на УкраинеЖители Одессы устроили бунт против сотрудников военкомата, проводивших с облавой на местный рынок. Силовики захватили большое количество мужчин, но местным жителям удалось вытеснить военных с территории и отбить задержанных. Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, где их избивают и не дают еды и воды. Он предоставил агентству видео, которое снял один из задержанных ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) в Вознесенске Николаевской области. Автор показывает подвал, в котором он должен содержаться, и комментирует: "Такая бомжатня, стоя спать буду". Как пояснил Лебедев, на видео - подвальное помещение, где "держат отловленных мужиков в городе Вознесенск Николаевской области. Запихивают отловленных в такие места, чтобы минимизировать возможность побега". Как сообщали ему местные жители, задержанным не дают еды и воды, пока они не подпишут бумагу о добровольном вступлении в ВСУ. По словам Лебедева, после подписания документов бронь "уже не поможет". При отказе подписывать бумаги о добровольной мобилизации, пойманного могут избить и забить до смерти, рассказал Лебедев. Собеседник агентства также рассказал о "добровольце" из Одессы, который не помнит, как подписал документы: он в ТЦК попросил попить воды, а пришел в себя через три дня. Документы все были подписаны, но как он это делал, "новобранец" не помнил.

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https://ria.ru/20241026/odessa-1980248428.html

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