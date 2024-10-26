https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980253257.html
Российские военные нанесли удары по 14 бригадам ВСУ в Курской области
Российские военные нанесли удары по 14 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.10.2024
Российские военные нанесли удары по 14 бригадам ВСУ в Курской области
Российская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в 23 приграничных районах Курской области, сообщило... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:17
2024-10-26T14:17
2024-10-26T14:24
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в 23 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Замостье, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в шести районах Сумской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удары по 14 бригадам ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС России нанесли удары по технике ВСУ в 23 районах Курской области