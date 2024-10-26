https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980208052.html
Штурмовики группировки "Центр" тренируются на тыловом полигоне в зоне СВО
Штурмовики группировки "Центр" тренируются на тыловом полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 26.10.2024
Штурмовики группировки "Центр" тренируются на тыловом полигоне в зоне СВО
Штурмовики группировки "Центр" оттачивают мастерство на одном из тыловых полигонов в зоне СВО после освобождения населенного пункта в ДНР, рассказали... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:24
2024-10-26T05:24
2024-10-26T08:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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безопасность
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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Штурмовики группировки "Центр" оттачивают мастерство на одном из тыловых полигонов в зоне СВО после освобождения населенного пункта в ДНР, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие штурмового подразделения группировки войск "Центр", выполнившие боевую задачу по освобождению населенного пункта Донецкой Народной Республики, продолжают оттачивать мастерство в ходе подготовки на одном из тыловых полигонов в зоне проведения специальной военной операции" - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что занятия по захвату и удержанию опорных пунктов противника проходят под руководством опытных инструкторов. Штурмовики оттачивают действия как в составе бронегрупп, так и боевыми двойками. После прохождения боевой подготовки на полигоне военнослужащие приступят к выполнению боевых задач на авдеевском направлении.
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979460791.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Штурмовики оттачивают мастерство на тыловом полигоне в зоне СВО
"Залетели на харизме, показали свой характер". Штурмовики группировки "Центр", освободившие населенный пункт в ДНР, оттачивают мастерство на тыловом полигоне в зоне СВО, после чего приступят к выполнению боевых задач на авдеевском направлении.
2024-10-26T05:24
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Штурмовики группировки "Центр" тренируются на тыловом полигоне в зоне СВО
Штурмовики группировки "Центр" оттачивают мастерство на полигоне в зоне СВО
ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Штурмовики группировки "Центр" оттачивают мастерство на одном из тыловых полигонов в зоне СВО после освобождения населенного пункта в ДНР, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие штурмового подразделения группировки войск "Центр", выполнившие боевую задачу по освобождению населенного пункта Донецкой Народной Республики, продолжают оттачивать мастерство в ходе подготовки на одном из тыловых полигонов в зоне проведения специальной военной операции" - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что занятия по захвату и удержанию опорных пунктов противника проходят под руководством опытных инструкторов. Штурмовики оттачивают действия как в составе бронегрупп, так и боевыми двойками. После прохождения боевой подготовки на полигоне военнослужащие приступят к выполнению боевых задач на авдеевском направлении.