Российские десантники уничтожили западное орудие ВСУ под Херсоном
Российские десантники уничтожили западное орудие ВСУ на правом берегу Днепра
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С"
Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 26 окт - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" уничтожил орудие украинских войск западного производства вместе с расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Разведка с помощью БПЛА обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, замаскированное орудие западного производства с находившимся рядом расчетом. Полученные данные были переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники с помощью орудия 2А65 "Мста-Б" нанесли огневое поражение противнику, выведя из строя орудие противника и уничтожив его расчет", — говорится в сообщении.
По завершении боевой задачи расчеты замаскировали орудия и убыли в укрытие.
На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников из состава группировки войск "Днепр" продолжают активные боевые действия, выдавливая противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожая его на правобережье реки.
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