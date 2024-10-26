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Российские десантники уничтожили западное орудие ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 26.10.2024
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05:21 26.10.2024 (обновлено: 05:24 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980207869.html
Российские десантники уничтожили западное орудие ВСУ под Херсоном
Российские десантники уничтожили западное орудие ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 26.10.2024
Российские десантники уничтожили западное орудие ВСУ под Херсоном
Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" уничтожил орудие украинских войск западного производства вместе с... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:21
2024-10-26T05:24
днепр (город)
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
сво
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ГЕНИЧЕСК, 26 окт - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" уничтожил орудие украинских войск западного производства вместе с расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Разведка с помощью БПЛА обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, замаскированное орудие западного производства с находившимся рядом расчетом. Полученные данные были переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники с помощью орудия 2А65 "Мста-Б" нанесли огневое поражение противнику, выведя из строя орудие противника и уничтожив его расчет", — говорится в сообщении. По завершении боевой задачи расчеты замаскировали орудия и убыли в укрытие. На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников из состава группировки войск "Днепр" продолжают активные боевые действия, выдавливая противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожая его на правобережье реки.
https://ria.ru/20240702/msta-s-1956774735.html
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днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность, сво
Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, СВО
Российские десантники уничтожили западное орудие ВСУ под Херсоном

Российские десантники уничтожили западное орудие ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С"
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 26 окт - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" уничтожил орудие украинских войск западного производства вместе с расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Разведка с помощью БПЛА обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, замаскированное орудие западного производства с находившимся рядом расчетом. Полученные данные были переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники с помощью орудия 2А65 "Мста-Б" нанесли огневое поражение противнику, выведя из строя орудие противника и уничтожив его расчет", — говорится в сообщении.
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На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников из состава группировки войск "Днепр" продолжают активные боевые действия, выдавливая противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожая его на правобережье реки.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСВО
 
 
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