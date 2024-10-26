https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980207869.html

Российские десантники уничтожили западное орудие ВСУ под Херсоном

Российские десантники уничтожили западное орудие ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 26.10.2024

Российские десантники уничтожили западное орудие ВСУ под Херсоном

Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" уничтожил орудие украинских войск западного производства вместе с... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T05:21

2024-10-26T05:21

2024-10-26T05:24

днепр (город)

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

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безопасность

сво

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ГЕНИЧЕСК, 26 окт - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" уничтожил орудие украинских войск западного производства вместе с расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Разведка с помощью БПЛА обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, замаскированное орудие западного производства с находившимся рядом расчетом. Полученные данные были переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники с помощью орудия 2А65 "Мста-Б" нанесли огневое поражение противнику, выведя из строя орудие противника и уничтожив его расчет", — говорится в сообщении. По завершении боевой задачи расчеты замаскировали орудия и убыли в укрытие. На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников из состава группировки войск "Днепр" продолжают активные боевые действия, выдавливая противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожая его на правобережье реки.

https://ria.ru/20240702/msta-s-1956774735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность, сво