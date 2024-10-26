https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980207708.html

Расчет РСЗО "Град" уничтожил технику ВСУ на Купянском направлении

Расчет РСЗО "Град" уничтожил технику ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.10.2024

Расчет РСЗО "Град" уничтожил технику ВСУ на Купянском направлении

Расчет РСЗО "Град" группировки "Запад" уничтожил технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T05:18

2024-10-26T05:18

2024-10-26T05:18

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки "Запад" уничтожил технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет реактивной системы залпового огня "Град" мотострелкового соединения группировки войск "Запад" нанес удар по позициям противника в зоне проведения специальной военной операции, в ходе которого уничтожил скопления живой силы и автомобильной техники на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что, завершив боевую задачу, расчет РСЗО сменил позицию, уходя из-под возможного ответного огня.

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность