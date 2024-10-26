Рейтинг@Mail.ru
Расчет РСЗО "Град" уничтожил технику ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980207708.html
Расчет РСЗО "Град" уничтожил технику ВСУ на Купянском направлении
Расчет РСЗО "Град" уничтожил технику ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.10.2024
Расчет РСЗО "Град" уничтожил технику ВСУ на Купянском направлении
Расчет РСЗО "Град" группировки "Запад" уничтожил технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:18
2024-10-26T05:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966878741_136:70:2991:1676_1920x0_80_0_0_57ae9c23edd7c47962e3496195031dc2.jpg
ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки "Запад" уничтожил технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет реактивной системы залпового огня "Град" мотострелкового соединения группировки войск "Запад" нанес удар по позициям противника в зоне проведения специальной военной операции, в ходе которого уничтожил скопления живой силы и автомобильной техники на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что, завершив боевую задачу, расчет РСЗО сменил позицию, уходя из-под возможного ответного огня.
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966878741_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_5f5567524910d052090e52ad564ae4c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет РСЗО "Град" уничтожил технику ВСУ на Купянском направлении

Расчет РСЗО "Град" группировки "Запад" уничтожил технику и группу пехоты ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня "Град" группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа реактивной системы залпового огня Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки "Запад" уничтожил технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчет реактивной системы залпового огня "Град" мотострелкового соединения группировки войск "Запад" нанес удар по позициям противника в зоне проведения специальной военной операции, в ходе которого уничтожил скопления живой силы и автомобильной техники на купянском направлении", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что, завершив боевую задачу, расчет РСЗО сменил позицию, уходя из-под возможного ответного огня.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
"Надежды рухнули": на Западе раскрыли, что станет с Украиной после СВО
23 октября, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала