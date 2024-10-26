https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980207708.html
Расчет РСЗО "Град" уничтожил технику ВСУ на Купянском направлении
Расчет РСЗО "Град" уничтожил технику ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.10.2024
Расчет РСЗО "Град" уничтожил технику ВСУ на Купянском направлении
Расчет РСЗО "Град" группировки "Запад" уничтожил технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:18
2024-10-26T05:18
2024-10-26T05:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966878741_136:70:2991:1676_1920x0_80_0_0_57ae9c23edd7c47962e3496195031dc2.jpg
ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки "Запад" уничтожил технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет реактивной системы залпового огня "Град" мотострелкового соединения группировки войск "Запад" нанес удар по позициям противника в зоне проведения специальной военной операции, в ходе которого уничтожил скопления живой силы и автомобильной техники на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что, завершив боевую задачу, расчет РСЗО сменил позицию, уходя из-под возможного ответного огня.
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966878741_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_5f5567524910d052090e52ad564ae4c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет РСЗО "Град" уничтожил технику ВСУ на Купянском направлении
Расчет РСЗО "Град" группировки "Запад" уничтожил технику и группу пехоты ВСУ
ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки "Запад" уничтожил технику и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчет реактивной системы залпового огня "Град" мотострелкового соединения группировки войск "Запад" нанес удар по позициям противника в зоне проведения специальной военной операции, в ходе которого уничтожил скопления живой силы и автомобильной техники на купянском направлении", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что, завершив боевую задачу, расчет РСЗО сменил позицию, уходя из-под возможного ответного огня.