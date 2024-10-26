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Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска - РИА Новости, 26.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 26.10.2024 (обновлено: 05:14 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980207301.html
Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска
Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска - РИА Новости, 26.10.2024
Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска
Военнослужащие группировки войск "Центр" эвакуировали мирных жителей из Украинска в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:11
2024-10-26T05:14
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
спецоперация
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" эвакуировали мирных жителей из Украинска в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие штурмового подразделения танкового полка группировки войск "Центр" эвакуировали мирных жителей из освобожденного населенного пункта Украинск в Донецкой Народной Республике", — говорится в сообщении. Отмечается, что население эвакуируют в пункты временного размещения, где жителей обеспечивают всем необходимым. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Украинск 26 сентября.
https://ria.ru/20240917/ukrainsk-1973232813.html
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980188260.html
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россия, донецкая народная республика, безопасность, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Спецоперация
Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска

Минобороны сообщило об эвакуации мирных жителей из освобожденного Украинска

CC BY 4.0 / / Украинск, ДНР
Украинск, ДНР - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
CC BY 4.0 / /
Украинск, ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" эвакуировали мирных жителей из Украинска в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие штурмового подразделения танкового полка группировки войск "Центр" эвакуировали мирных жителей из освобожденного населенного пункта Украинск в Донецкой Народной Республике", — говорится в сообщении.
Населенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль российских военных - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
ВС России освободили Украинск в ДНР, сообщил источник
17 сентября, 17:46
Отмечается, что население эвакуируют в пункты временного размещения, где жителей обеспечивают всем необходимым.
Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Украинск 26 сентября.
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