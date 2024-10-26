https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980207301.html
Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска
Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска - РИА Новости, 26.10.2024
Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска
Военнослужащие группировки войск "Центр" эвакуировали мирных жителей из Украинска в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:11
2024-10-26T05:11
2024-10-26T05:14
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
спецоперация
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" эвакуировали мирных жителей из Украинска в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие штурмового подразделения танкового полка группировки войск "Центр" эвакуировали мирных жителей из освобожденного населенного пункта Украинск в Донецкой Народной Республике", — говорится в сообщении. Отмечается, что население эвакуируют в пункты временного размещения, где жителей обеспечивают всем необходимым. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Украинск 26 сентября.
https://ria.ru/20240917/ukrainsk-1973232813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, безопасность, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Спецоперация
Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска
Минобороны сообщило об эвакуации мирных жителей из освобожденного Украинска