https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980207301.html

Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска

Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска - РИА Новости, 26.10.2024

Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска

Военнослужащие группировки войск "Центр" эвакуировали мирных жителей из Украинска в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T05:11

2024-10-26T05:11

2024-10-26T05:14

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

спецоперация

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" эвакуировали мирных жителей из Украинска в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие штурмового подразделения танкового полка группировки войск "Центр" эвакуировали мирных жителей из освобожденного населенного пункта Украинск в Донецкой Народной Республике", — говорится в сообщении. Отмечается, что население эвакуируют в пункты временного размещения, где жителей обеспечивают всем необходимым. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Украинск 26 сентября.

https://ria.ru/20240917/ukrainsk-1973232813.html

https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980188260.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, безопасность, спецоперация