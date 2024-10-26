https://ria.ru/20241026/sobaki-1980259007.html
В Якутии возбудили 20 уголовных дел из-за нападения собак на людей
В Якутии возбудили 20 уголовных дел из-за нападения собак на людей - РИА Новости, 26.10.2024
В Якутии возбудили 20 уголовных дел из-за нападения собак на людей
СК в Якутии в октябре возбудил 20 уголовных дел о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по фактам нападения собак на людей, сообщает пресс-служба СУ... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:05
2024-10-26T15:05
2024-10-26T15:05
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якутск
нерюнгринский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 26 окт - РИА Новости. СК в Якутии в октябре возбудил 20 уголовных дел о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по фактам нападения собак на людей, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике. По информации Следкома республики, нападение бездомных собак на жителей зафиксированы в городе Якутске, в Алданском, Вилюйском, Томпонском, Оймяконском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском районах республики. "Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) только в октябре текущего года... в отношении должностных лиц муниципальных образований, городских округов, а также органов контроля... возбуждено 20 уголовных дел по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей, повлекшего факты нападения бездомных собак на людей", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в СК, правовая оценка будет дана по каждому случаю некачественной работы по регулированию численности безнадзорных животных и их последующего нападения на людей. Ранее сообщалось о том, что 7 октября 12-летняя девочка в посёлке Чульман попала в реанимацию после того, как на неё напала стая собак. От нее девочке помогли отбиться случайный прохожий и отец. Позже минздрав региона сообщил о смерти ребёнка в больнице. После трагедии в региональном СУСК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20241025/tula-1979990293.html
https://ria.ru/20241024/soobscheniya--1979925872.html
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происшествия, россия, якутск, нерюнгринский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Якутск, Нерюнгринский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутии возбудили 20 уголовных дел из-за нападения собак на людей
СК в Якутии возбудил 20 дел на чиновников из-за нападения собак на людей