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СМИ узнали о предложении запретить сказку Пушкина из-за одной фразы - РИА Новости, 26.10.2024
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16:25 26.10.2024 (обновлено: 21:46 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/skazka-1980267067.html
СМИ узнали о предложении запретить сказку Пушкина из-за одной фразы
СМИ узнали о предложении запретить сказку Пушкина из-за одной фразы - РИА Новости, 26.10.2024
СМИ узнали о предложении запретить сказку Пушкина из-за одной фразы
Активисты обратились в Министерство культуры с просьбой запретить "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях" Александра Пушкина из-за пропаганды ЛГБТ*, сообщил РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T16:25
2024-10-26T21:46
александр пушкин
происшествия
россия
александр добровинский
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Активисты обратились в Министерство культуры с просьбой запретить "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях" Александра Пушкина из-за пропаганды ЛГБТ*, сообщил Telegram-канал SHOT."По их словам, фраза классика в сказке содержит скрытый смысл и является пропагандой ЛГБТ*", — говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о фразе "По усам текло, а в рот не попало".Канал также приводит мнение адвоката Александра Добровинского, который призвал больше читать классиков и изучать русский культурный код, чтобы понимать, о чем идет речь.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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александр пушкин, происшествия, россия, александр добровинский
Александр Пушкин, Происшествия, Россия, Александр Добровинский
СМИ узнали о предложении запретить сказку Пушкина из-за одной фразы

SHOT: общественники обратились к Минкультуры из-за сказки Пушкина

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКнига А. С. Пушкина
Книга А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Активисты обратились в Министерство культуры с просьбой запретить "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях" Александра Пушкина из-за пропаганды ЛГБТ*, сообщил Telegram-канал SHOT.
"По их словам, фраза классика в сказке содержит скрытый смысл и является пропагандой ЛГБТ*", — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о фразе "По усам текло, а в рот не попало".
Канал также приводит мнение адвоката Александра Добровинского, который призвал больше читать классиков и изучать русский культурный код, чтобы понимать, о чем идет речь.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Симоньян высказалась об обсуждениях узких джинсов в российском обществе
23 октября, 22:04
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
 
Александр ПушкинПроисшествияРоссияАлександр Добровинский
 
 
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