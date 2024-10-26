https://ria.ru/20241026/skazka-1980267067.html

СМИ узнали о предложении запретить сказку Пушкина из-за одной фразы

СМИ узнали о предложении запретить сказку Пушкина из-за одной фразы - РИА Новости, 26.10.2024

СМИ узнали о предложении запретить сказку Пушкина из-за одной фразы

Активисты обратились в Министерство культуры с просьбой запретить "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях" Александра Пушкина из-за пропаганды ЛГБТ*, сообщил РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T16:25

2024-10-26T16:25

2024-10-26T21:46

александр пушкин

происшествия

россия

александр добровинский

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Активисты обратились в Министерство культуры с просьбой запретить "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях" Александра Пушкина из-за пропаганды ЛГБТ*, сообщил Telegram-канал SHOT."По их словам, фраза классика в сказке содержит скрытый смысл и является пропагандой ЛГБТ*", — говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о фразе "По усам текло, а в рот не попало".Канал также приводит мнение адвоката Александра Добровинского, который призвал больше читать классиков и изучать русский культурный код, чтобы понимать, о чем идет речь.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241023/simonyan-1979683232.html

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александр пушкин, происшествия, россия, александр добровинский