https://ria.ru/20241026/skazka-1980267067.html
СМИ узнали о предложении запретить сказку Пушкина из-за одной фразы
СМИ узнали о предложении запретить сказку Пушкина из-за одной фразы - РИА Новости, 26.10.2024
СМИ узнали о предложении запретить сказку Пушкина из-за одной фразы
Активисты обратились в Министерство культуры с просьбой запретить "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях" Александра Пушкина из-за пропаганды ЛГБТ*, сообщил РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T16:25
2024-10-26T16:25
2024-10-26T21:46
александр пушкин
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Активисты обратились в Министерство культуры с просьбой запретить "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях" Александра Пушкина из-за пропаганды ЛГБТ*, сообщил Telegram-канал SHOT."По их словам, фраза классика в сказке содержит скрытый смысл и является пропагандой ЛГБТ*", — говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о фразе "По усам текло, а в рот не попало".Канал также приводит мнение адвоката Александра Добровинского, который призвал больше читать классиков и изучать русский культурный код, чтобы понимать, о чем идет речь.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241023/simonyan-1979683232.html
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александр пушкин, происшествия, россия, александр добровинский
Александр Пушкин, Происшествия, Россия, Александр Добровинский
СМИ узнали о предложении запретить сказку Пушкина из-за одной фразы
SHOT: общественники обратились к Минкультуры из-за сказки Пушкина