https://ria.ru/20241026/siriya-1980203367.html

ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет

ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет - РИА Новости, 26.10.2024

ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет

Средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько израильских ракет, выпущенных по южной и центральной частям страны, сообщило сирийское министерство... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T03:52

2024-10-26T03:52

2024-10-26T03:55

в мире

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

ливан

голанские высоты

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КАИР, 26 окт – РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько израильских ракет, выпущенных по южной и центральной частям страны, сообщило сирийское министерство обороны."Приблизительно в 02.00 (совпадает с мск - ред.) израильский противник совершил воздушную агрессию залпом ракет с территории Ливана и оккупированных Голанских высот, атаковав ряд военных позиций в южном и центральном регионах. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них", - говорится в заявлении ведомства.Минобороны Сирии добавило, что ведется работа над уточнением результатов израильской воздушной атаки.

https://ria.ru/20241024/siriya-1979706828.html

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Дарья Буймова

в мире, сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, голанские высоты