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ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет - РИА Новости, 26.10.2024
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03:52 26.10.2024 (обновлено: 03:55 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/siriya-1980203367.html
ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет
ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет - РИА Новости, 26.10.2024
ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет
Средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько израильских ракет, выпущенных по южной и центральной частям страны, сообщило сирийское министерство... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:52
2024-10-26T03:55
в мире
сирия
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
голанские высоты
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КАИР, 26 окт – РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько израильских ракет, выпущенных по южной и центральной частям страны, сообщило сирийское министерство обороны."Приблизительно в 02.00 (совпадает с мск - ред.) израильский противник совершил воздушную агрессию залпом ракет с территории Ливана и оккупированных Голанских высот, атаковав ряд военных позиций в южном и центральном регионах. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них", - говорится в заявлении ведомства.Минобороны Сирии добавило, что ведется работа над уточнением результатов израильской воздушной атаки.
https://ria.ru/20241024/siriya-1979706828.html
сирия
ливан
голанские высоты
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в мире, сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, голанские высоты
В мире, Сирия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Голанские высоты
ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет

ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет, выпущенных по центру и югу страны

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 26 окт – РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько израильских ракет, выпущенных по южной и центральной частям страны, сообщило сирийское министерство обороны.
"Приблизительно в 02.00 (совпадает с мск - ред.) израильский противник совершил воздушную агрессию залпом ракет с территории Ливана и оккупированных Голанских высот, атаковав ряд военных позиций в южном и центральном регионах. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них", - говорится в заявлении ведомства.
Минобороны Сирии добавило, что ведется работа над уточнением результатов израильской воздушной атаки.
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Израильские самолеты нанесли удар по зданию в Дамаске
24 октября, 04:33
 
В миреСирияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ЛиванГоланские высоты
 
 
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