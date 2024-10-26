https://ria.ru/20241026/siriya-1980203367.html
ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет
ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет - РИА Новости, 26.10.2024
ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет
Средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько израильских ракет, выпущенных по южной и центральной частям страны, сообщило сирийское министерство... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:52
2024-10-26T03:52
2024-10-26T03:55
в мире
сирия
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
голанские высоты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b1a3fc1574f4badb1d63ab10ef22e0d1.jpg
КАИР, 26 окт – РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько израильских ракет, выпущенных по южной и центральной частям страны, сообщило сирийское министерство обороны."Приблизительно в 02.00 (совпадает с мск - ред.) израильский противник совершил воздушную агрессию залпом ракет с территории Ливана и оккупированных Голанских высот, атаковав ряд военных позиций в южном и центральном регионах. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них", - говорится в заявлении ведомства.Минобороны Сирии добавило, что ведется работа над уточнением результатов израильской воздушной атаки.
https://ria.ru/20241024/siriya-1979706828.html
сирия
ливан
голанские высоты
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b3d90f81f96ef9659ee740dd004f938.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, голанские высоты
В мире, Сирия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Голанские высоты
ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет
ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет, выпущенных по центру и югу страны