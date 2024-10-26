Рейтинг@Mail.ru
Шольц призвал Иран не отвечать на атаку Израиля - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 26.10.2024 (обновлено: 15:23 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/sholts-1980260768.html
Шольц призвал Иран не отвечать на атаку Израиля
Шольц призвал Иран не отвечать на атаку Израиля - РИА Новости, 26.10.2024
Шольц призвал Иран не отвечать на атаку Израиля
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Иран не давать ответ на ночную атаку Израиля, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряжённости. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:22
2024-10-26T15:23
в мире
цены на нефть
тегеран (город)
олаф шольц
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
иран
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980224963_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f821fd72245572fcbaf8c0ccd5dab111.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Иран не давать ответ на ночную атаку Израиля, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряжённости. "Сегодня правительство Израиля проинформировало нас о том, что нанесло точные и прицельные удары по военным объектам Ирана в качестве ответа на массовую ракетную атаку на Израиль, которая произошла незадолго до этого. Была попытка минимизировать людские потери. Это даёт возможность избежать дальнейшей эскалации. У меня четкое послание Ирану: нельзя постоянно провоцировать эскалацию массивной ответной реакцией. Тогда появится возможность мирного развития для Ближнего Востока", - написал Шольц в социальной сети Х. Он также призвал к прекращению огня в секторе Газа, освобождению заложников палестинского движения ХАМАС и выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН по урегулированию ситуации в Ливане. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
https://ria.ru/20241016/tramp-1978211085.html
тегеран (город)
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980224963_96:0:953:643_1920x0_80_0_0_dde01e1bf9ca4634a12245711754c70a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, тегеран (город), олаф шольц, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, израиль
В мире, Цены на нефть, Тегеран (город), Олаф Шольц, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран, Израиль
Шольц призвал Иран не отвечать на атаку Израиля

Канцлер ФРГ Шольц призвал Иран не давать ответ на ночную атаку Израиля

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Иран не давать ответ на ночную атаку Израиля, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряжённости.
"Сегодня правительство Израиля проинформировало нас о том, что нанесло точные и прицельные удары по военным объектам Ирана в качестве ответа на массовую ракетную атаку на Израиль, которая произошла незадолго до этого. Была попытка минимизировать людские потери. Это даёт возможность избежать дальнейшей эскалации. У меня четкое послание Ирану: нельзя постоянно провоцировать эскалацию массивной ответной реакцией. Тогда появится возможность мирного развития для Ближнего Востока", - написал Шольц в социальной сети Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора
19 сентября, 08:00
Он также призвал к прекращению огня в секторе Газа, освобождению заложников палестинского движения ХАМАС и выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН по урегулированию ситуации в Ливане.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Трамп назвал реальный срок мировой войны
16 октября, 08:00
 
В миреЦены на нефтьТегеран (город)Олаф ШольцОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИранИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала