https://ria.ru/20241026/sholts-1980260768.html

Шольц призвал Иран не отвечать на атаку Израиля

Шольц призвал Иран не отвечать на атаку Израиля - РИА Новости, 26.10.2024

Шольц призвал Иран не отвечать на атаку Израиля

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Иран не давать ответ на ночную атаку Израиля, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряжённости. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T15:22

2024-10-26T15:22

2024-10-26T15:23

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Иран не давать ответ на ночную атаку Израиля, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряжённости. "Сегодня правительство Израиля проинформировало нас о том, что нанесло точные и прицельные удары по военным объектам Ирана в качестве ответа на массовую ракетную атаку на Израиль, которая произошла незадолго до этого. Была попытка минимизировать людские потери. Это даёт возможность избежать дальнейшей эскалации. У меня четкое послание Ирану: нельзя постоянно провоцировать эскалацию массивной ответной реакцией. Тогда появится возможность мирного развития для Ближнего Востока", - написал Шольц в социальной сети Х. Он также призвал к прекращению огня в секторе Газа, освобождению заложников палестинского движения ХАМАС и выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН по урегулированию ситуации в Ливане. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, тегеран (город), олаф шольц, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, израиль