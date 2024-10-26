Рейтинг@Mail.ru
Школы в Иране работают в обычном режиме после атаки Израиля - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/shkoly-1980227321.html
Школы в Иране работают в обычном режиме после атаки Израиля
Школы в Иране работают в обычном режиме после атаки Израиля - РИА Новости, 26.10.2024
Школы в Иране работают в обычном режиме после атаки Израиля
Школы Иране работают в обычном режиме после атаки Израиля в ночь на субботу по иранской территории, заявил официальный представитель министерства образования и... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T09:28
2024-10-26T09:28
в мире
тегеран (город)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105640/91/1056409164_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_a9b02757a6d7b0b8ebe6f407dd089ed8.jpg
ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Школы Иране работают в обычном режиме после атаки Израиля в ночь на субботу по иранской территории, заявил официальный представитель министерства образования и воспитания Ирана Али Фархади, слова которого приводит агентство IRNA. "Сегодня, 26 октября 2024 года, все школы в стране открыты, и обучение школьников проходит в обычном режиме", - рассказал Фархади. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241026/izrail-1980206031.html
https://ria.ru/20241026/iran-1980206909.html
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105640/91/1056409164_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_5bcfaf07148cb6916f34092beb3b69c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Школы в Иране работают в обычном режиме после атаки Израиля

Министерство образования Ирана: школы работают в обычном режиме после атаки

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Школы Иране работают в обычном режиме после атаки Израиля в ночь на субботу по иранской территории, заявил официальный представитель министерства образования и воспитания Ирана Али Фархади, слова которого приводит агентство IRNA.
"Сегодня, 26 октября 2024 года, все школы в стране открыты, и обучение школьников проходит в обычном режиме", - рассказал Фархади.
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Израиль не понес ущерба при атаке на Иран, пишут СМИ
04:44
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Иран готов ответить Израилю на удары по Тегерану, пишут СМИ
05:04
 
В миреТегеран (город)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала