https://ria.ru/20241026/shkoly-1980227321.html

Школы в Иране работают в обычном режиме после атаки Израиля

Школы в Иране работают в обычном режиме после атаки Израиля - РИА Новости, 26.10.2024

Школы в Иране работают в обычном режиме после атаки Израиля

Школы Иране работают в обычном режиме после атаки Израиля в ночь на субботу по иранской территории, заявил официальный представитель министерства образования и... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T09:28

2024-10-26T09:28

2024-10-26T09:28

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тегеран (город)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Школы Иране работают в обычном режиме после атаки Израиля в ночь на субботу по иранской территории, заявил официальный представитель министерства образования и воспитания Ирана Али Фархади, слова которого приводит агентство IRNA. "Сегодня, 26 октября 2024 года, все школы в стране открыты, и обучение школьников проходит в обычном режиме", - рассказал Фархади. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241026/izrail-1980206031.html

https://ria.ru/20241026/iran-1980206909.html

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024